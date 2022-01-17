Даша Астафьева свела с ума роскошными формами в леопардовом бикини: "неужели такие бывают"
По примеру многих звезд Даша Астафьева тоже устроила себе январский отпуск в жаркой стране - певица выбрала Доминикану, где наслаждается солнцем и пляжем, не забывая радовать поклонников горячими снимками. На новых фото артистка похвасталась точеными формами в купальнике и поделилась полезным лайфхаком.
Жаркие кадры были опубликованы в Instagram знаменитости.
Даша устроила яркую фотосессию на фоне лазурной воды, позируя в бикини с леопардовым принтом. Она не только продемонтрировала манящие изгибы своей фигуры, но и дала совет, как не выглядеть вызывающе в подобном "наряде".
Фигуристая звезда показала несколько эффектных поз, при этом волосы она собрала в пучок и обошлась без макияжа. На лице у нее - счастливая улыбка, девушка явно наслаждается отдыхом и пляжем.
Даша Астафьева завела сеть жаркими кадрами в купальнике на отдыхе в Доминикане (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадрэ! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать. Два из ста. Кста. Я все дни тут в леопардовом, это какой диагноз?" - шутливо подписала фото Астафьева.
Пользователи сети не устояли перед красотой Даши и засыпали ее комплиментами в комментариях.
- Красивое тело и пресс есть
- Самая красивая девушка в мире
- Супер фигура
- Классная, обворожительная, стильная, секси!
- Повезло стае пенсионеров
- Очень хорошо получилось, как всегда
- Русалка!
- Идеальная. Неужели такие бывают
- Даша, вы великолепны!
- Идеальная фигура, красивое лицо, симбиоз редкий, в красную книгу занести
- Какая шикарная женщина
- Да простят меня девушки других наций, но украинки самые красивые в целом мире!!!
Напомним, ранее Астафьева засветила бюст крупным планом и осадила хейтеров, которые не стесняются оставлять под ее постами уничижительные и нелестные комментарии.