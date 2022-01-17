Даша Астафьева свела с ума роскошными формами в леопардовом бикини: "неужели такие бывают"

По примеру многих звезд Даша Астафьева тоже устроила себе январский отпуск в жаркой стране - певица выбрала Доминикану, где наслаждается солнцем и пляжем, не забывая радовать поклонников горячими снимками . На новых фото артистка похвасталась точеными формами в купальнике и поделилась полезным лайфхаком.

Даша устроила яркую фотосессию на фоне лазурной воды, позируя в бикини с леопардовым принтом. Она не только продемонтрировала манящие изгибы своей фигуры, но и дала совет, как не выглядеть вызывающе в подобном "наряде".

Фигуристая звезда показала несколько эффектных поз, при этом волосы она собрала в пучок и обошлась без макияжа. На лице у нее - счастливая улыбка, девушка явно наслаждается отдыхом и пляжем.

Даша Астафьева завела сеть жаркими кадрами в купальнике на отдыхе в Доминикане (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадрэ! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать. Два из ста. Кста. Я все дни тут в леопардовом, это какой диагноз?" - шутливо подписала фото Астафьева.

Пользователи сети не устояли перед красотой Даши и засыпали ее комплиментами в комментариях.