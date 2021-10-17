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Даша Квиткова рассказала, что помогает ей принять свою внешность после родов

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Воскресенье 17 октября 2021 12:11
Даша Квиткова рассказала, что помогает ей принять свою внешность после родов Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Марина Настевич

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его жена Дарья Квиткова впервые стали родителями 13 июля 2021 года - у пары родился сын, которого назвали Львом. После появления малыша супруги столкнулись с трудностями и недопониманием - девушка даже заговорила о расставании, однако им удалось справиться с кризисом и наладить отношения. Молодая мама откровенно призналась, что ей до сих пор сложно принять свое тело после родов.

Об этом Даша рассказала в Instagram и поделилась, что же помогает ей справиться с этим состоянием.

Девушка сопроводила пост счастливым фото в солнцезащитных очках.

Даша Квиткова рассказала, что помогает ей принять свою внешность после родов

Даша учится принимать свою внешность после рождения ребенка (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова отметила, что после родов столкнулась со многими проблемами и трудностями.

"В реальной жизни нет фильтров, масок и функции "перемотки". Когда-то проект помог мне принять свою "неидеальность", но после родов - это прям сверхзадача. Очень сложно принять тело, уставшее состояние, плаксивое настроение и какие-то ошибки в воспитании Льва", - призналась девушка.

Однако ей очень помогает Добрынин, который не скупится на комплименты для любимой.

"Каждый день я слышу миллион комплиментов от Никиты и вижу огонь в его глазах! Всё это помогает принять свою внешность после родов, я потихоньку занимаюсь спортом, восстанавливая свою спину. Стараюсь каждый день заниматься", - добавила Даша.

Даша Квиткова рассказала, что помогает ей принять свою внешность после родов

Она заявила, что хочет поддержать всех, кто столкнулся с подобными эмоциями, ведь это нормальное состояние и не нужно бояться просить поддержки у близких.

"Рассказы моей мамы и друзей об их факапах в воспитании помогают смириться с родительской "неидеальностью". Уставшее состояние - бич всех мамочек. Я не жалуюсь, просто хочу поддержать всех тех, кто тоже переживает подобные эмоции. В жизни случается всякое, но только мы принимаем решение - как реагировать. Можно закапываться в проблемы, но лучше попросить близких о поддержке и брать контроль над ситуацией в свои руки", - написала Квиткова.

Даша Квиткова рассказала, что помогает ей принять свою внешность после родовДаша Квиткова рассказала о поддержке мужа после рождения сына (фото: instagram.com/kvittkova)

Ранее мы писали, что Добрынин и Квиткова решили не прекращать путешествовать и уже слетали с маленьким сыном в Париж.

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Никита Добрынин Даша Квиткова
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