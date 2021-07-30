Давно наметили мировой тур: фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поделился планами и рассказал о судействе в "Співають всі"

Среди них и Сергея Танчинец - фронтмен украинской рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Певец рассказал читателям РБК-Украина, почему пришел на шоу и как жил во время локдауна.

- Сергей, быстро ли вы согласились принять участие в шоу?

- Думал недолго, потому что это совершенно новый и непривычный для наших шоу формат. 100 судей - это максимально объективное оценивание. К тому же, я люблю этот телеканал за такие проекты, потому что они действительно помогают начинающим вокалистам.

- Хотели бы, чтобы вас оценивали 100 человек, к тому же ваши коллеги?

- Когда-то я бы от этого не отказался, но свой конкурсный путь я уже прошел, поэтому учитывая нынешнее положение вещей - нет, не согласился бы. Хотя, опять же: оценка таким количеством судей может показать реальную картину без сомнения в объективизме.

- Складываются ли конфликтные ситуации между самими судьями во время рабочего процесса по оцениванию?

Сергей Танчинец (фото: пресс-служба канала Україна)

- Да, такие случаи есть - и это нормально, потому что здесь собраны люди разных возрастов, поколений и музыкальных предпочтений и идеологий. Вполне ожидаемо, что молодежь поддерживает современную музыку, потому что понимает ее, а средний и старший возраст - обращает внимание на другую музыку. Баталии происходят постоянно, но в конечном итоге все решает голосование.

- Сергей, чем занимается сейчас? Стоит ли ждать появления новых проектов в ближайшее время?

- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в постоянной музыкальной работе. Мы активно занимаемся концертной деятельностью, уже готовимся к осеннему туру, а также пишем новый альбом. Его тоже стоит ждать осенью - в сентябре. А на август мы приготовили песню и видеоработу "Лiто, камон!". Такими группу вы еще точно не видели.

- Тур по Украине охватит только крупные города?

- Наш предыдущий тур "Мільярди" посетил 130 городов Украины, то есть и в маленькие городки тоже. Осенний тур тоже будет состоять из более сотни украинских городов.

- Планируете мировой тур?

- Он был запланирован еще на прошлогоднюю осень, однако карантин внес свои коррективы. Поэтому сейчас мы надеемся на благоприятные условия, чтобы по окончанию тура по украинским городам мы отправились в Европу. Пока есть договоренность о пятидесяти городах по всему миру.

Мировой тур не за горами (фото: пресс-служба канала Україна)

- Как складываются истории с отдыхом, учитывая ковид-ситуацию? Выбираете Украину или заграницу?

- В этом году мы дважды летали за границу, планируем в ближайшее время снова взять отпуск и улететь на отдых. Поэтому, пока все, что связано с отдыхом у нас складывается наилучшим образом.

- А какие страны выбираете?

- Я очень люблю Шри-Ланку, был там уже три раза, сейчас с семьей планируем и четвертый визит. Тем не менее, мы ждем случая, чтобы там изменились условия пребывания из-за пандемии. Сейчас вынуждены будем находиться постоянно только на территории отеля, а это неинтересно. Эта страна требует полноценного погружения в ее культуру, она яркая и по ней хочется путешествовать.

- Что думаете насчет вакцинации? Планируете ли сейчас вакцинироваться?

- Я "за" вакцинацию, но сейчас прививаться не планирую. Недавно переболел и у меня еще есть антитела. Поэтому пока подожду, а потом, конечно, вакцинируюсь. По моему мнению, другого способа, как преодолеть этот кризис кроме вакцинации, не существует.

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- Принес ли вам карантин новые хобби?

- Нет, потому что, как ни странно, на это почти не было времени. Мы мало отдыхали на карантине - постоянно концентрировали. Даже во время шоу "Танцы со звездами", где я был участником, мне удавалось чуть ли не каждый понедельник проводить концерты. Единственное мое пожизненное хобби, любовь и увлечение - наша группа.

Но я начал заниматься спортом, если это можно назвать хобби. Сейчас все свое свободное время я провожу в спортивном зале.

- Вы занимаетесь самостоятельно или с тренером? Как давно начали?

- Да, у меня есть свой тренер. А появился спортзал в моей жизни восемь месяцев назад. Решился на это сразу по окончанию "Танцев..." потому что то шоу дало мне физическую форму, выносливость и легкость, которые я не хотел терять.

- Что ж, поговорим о будничных делах и хлопотах. Скажите, какой стиль одежды вам ближе? Что преобладает в вашем гардеробе?

- Как видите, даже на съемки я пришел в шортах и футболке. В одежде для меня главным является комфорт и удобство. Я предпочитаю оверсайз, но существуют события, на которые так не оденешься. Наверное, сейчас меня таки поймают и заставят переодеться, но будь моя воля - ходил бы так всегда.

Главное - харизма (фото: пресс-служба канала Україна)

- Возвращаясь к теме "Співають всі", хочется спросить: как будете судить? Вы строгий и требовательный или поднять с места вас достаточно легко?

- Я очень эмоциональный человек, и главное для меня, как ни странно, - харизматичность конкурсанта. Если человек где-то ошибся в нотах или движениях или ее подвела неуверенность - эти факторы не влияют на мое решение, потому что шоу - это не о профессиональных вокалистах. Поэтому стоит давать шанс тем, кто лишь стремится к этому уровню. Себе лично я ставлю за цель разглядеть эту искорку Бога в участнике, заметить его талант и смотивировать двигаться дальше.

- Что еще важно, кроме вокала и харизмы?

- Здесь несколько факторов складываются в мое общее восприятие, поэтому отличить что-то одно очень трудно. Это и внешний вид, и огонек в глазах, и желание и уверенность. Но, повторюсь: главной является харизма. Стоит увидеть в участнике смысл и содержание, сознание и серьезность намерений. Не вижу смысла идти на конкурс с желанием увеличить количество подписчиков в соцсетях или чтобы "хайпануть". Мы ждем тех, для кого это едва ли не последний шанс. В свое время, наша группа дождалась и своего такого шанса, который нам выпал аж на шестой попытке проявить себя на всевозможных конкурсах и шоу.

- Какими впечатлениями уже готовы поделиться? Чего еще ожидаете?

- Впечатлений еще не так много. Но мне нравится этот веселый процесс, состав жюри из ста талантливых людей, где каждый имеет свое мнение и свои убеждения. Также и участники сильные, мне интересно наблюдать за их историями через исполненные песни.