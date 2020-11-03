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Давно уже - все: Позитив проговорился про развод

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 18:30
Давно уже - все: Позитив проговорился про развод Позитив с женой (фото: instagram.com/annchuk)
Автор: Lite

Позитив проговорился о том, что он развелся со своей женой

Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, проговорился о своем разводе с женой - дизайнером Анной Завгородней-Андрийчук. Стоит отметить, что слухи о расставании пары стали появляться все чаще.

О том, что он больше не живет с Анной Позитив сказал в новом выпуске 2POPODCAST, где приглашенным гостем был Марк "Прозрачный Гонщик".

Марк спросил Позитива по видеосвязи, сам ли он сейчас дома. На что позитив пытался шутить, что он не сам, а с Потапом и Марком, но потом признался, что он один.

"Где вторая половинка?" - спросил Марк.

"Давно уже - все", - ответил Позитив.

Позитив проговорился о разводе (видео: YouTube)

Напомним, Позитив трогательно высказался о своей жене Анне и опроверг слухи о начале романа с партнершей на шоу "Танцы со звездами 2020" Юлией Сахневич.

При этом участник групп "Время и Стекло" и MOZGI отказался комментировать слухи о разводе с женой и отметил, что нынешний год "со всеми событиями" стал для него самым сложным в жизни.

Позитив отметил, что невероятно благодарен жене за постоянную поддержку и веру в него, а также готов ей поставить памятник при жизни. Он рассказал, что в браке происходили и ссоры, а также признался, что он и сам очень ревнивый человек.

При этом это у него с женой общее. Его жена ранее подозревала романы с Настей Каменских, а также с Надей Дорофеевой.

Ранее Позитиву приписывали роман с блогершей и начинающей певицей Анастасии Никифоровой (NIKKY ROCKET или Настя Ракета).

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