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Мой дебют: Надя Дорофеева рассказала о съемках "Голоса країни" и заинтриговала фото с площадки

Новина українською → Воскресенье 24 января 2021 13:21
Мой дебют: Надя Дорофеева рассказала о съемках "Голоса країни" и заинтриговала фото с площадки Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Украинская певица, а теперь еще и наставница в проекте "Голос страны", 1+1, Надя Дорофеева недавно отлично отдохнула на Бали.

Фото певицы в одном купальнике или в коротких шортах согревали ее фанатов, оставшихся зимовать в более холодных условиях.

Теперь Надя наконец-то появится на экранах в своем новом амплуа. Она заинтриговала поклонников яркими снимками со съемочной площадки и рассказала, что наконец-то зрители смогут увидеть, что же происходит на проекте.

Мой дебют: Надя Дорофеева рассказала о съемках &quot;Голоса країни&quot; и заинтриговала фото с площадки

"Мой рабочий год стартовал со съемок. Сегодня они продолжаются, ну а вы, мои дорогие подписчики, сможете увидеть как проходили слепые прослушивания уже сегодня! Смотрите премьеру 11 сезона и мой дебют уже во взрослом "Голосе".
Жду ваши впечатления после эфира", - написала Дорофеева.

Мой дебют: Надя Дорофеева рассказала о съемках &quot;Голоса країни&quot; и заинтриговала фото с площадки

Мой дебют: Надя Дорофеева рассказала о съемках &quot;Голоса країни&quot; и заинтриговала фото с площадкиНадя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Поклонники назвали Надю настоящей красавицей и признались, что ждут с нетерпением начала проекта, чтобы своими глазами увидеть, как рождаются новые звезды под руководством их любимой певицы.

Напомним, Дорофеева показала свое голое - "ньюдовое" настроение: оцените горячее фото.

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