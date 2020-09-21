Что тут делает эта конченая? Фреймут сделала пронзительное признание на Танцах со звездами 2020

Ведущая рассказала о самом сложном периоде в жизни

Ольга Фреймут недавно перенесла коронавирус, что не помешало ей принять участие в проекте "Танцы со звездами 2020". Два эфира она танцевала во дворе дома, а во время третьего вернулась на главный паркет страны, причем осмелилась повздорить со строгой и резкой Екатериной Кухар. А во время четвертого прямого эфира, который состоялся 20 сентября, Ольга решилась на откровения.

Ведущая рассказала о том, какой год в своей жизни считает самым сложным.

"Когда я вышла замуж, мои конкурентки не смогли этого простить. Я себя ловила на мысли, что они меня прокляли", - считает ведущая.

Ольга и Илья станцевали контемп в четвертом прямом эфире Танцев со звездами 2020 (фото: instagram.com/freimutolia)

Она ушла с "Нового канала", где вела успешное и популярное шоу "Ревизор", и перешла на "1+1", где начала работать над проектом "Инспектор Фреймут".

"Эта была самая большая ошибка моей жизни, после которой я так и не возобновилась. Когда я влюбилась в Володю, пришла на "Новый канал", которым он руководит, писали: "Фреймут провалила шоу "Оля". Дошло до того, Притула, моя вторая телевизионная половинка, говорит режиссеру: "Что эта конченая здесь делает?" - со слезами на глазах вспоминает ведущая.

Видео: YouTube/Танцы со звездами

Апогеем стал инцидент в супермаркете, когда на кассе у Ольги спросили ее фамилию. Тогда ведущая поняла, что ее перестали узнавать. Ольга призналась, что без телевидения она никак.

Вместе со своим партнером Ильей Падзиной Фреймут станцевала контемп и показала фото со своего выступления на странице в Instagram.

"Друзі! Ми знову танцюємо для Вас. Цей танець - це мій біль, моє зізнання у слабкостях. Дуже хвилююся", - призналась Ольга.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут показала фото главной болельщицы – дочери Евдокии.