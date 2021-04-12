Делает нереальные вещи: Ким Кардашьян удивила сеть талантами 7-летней дочери

Ким Кардашьян в последнее время посвятила массу постов в своем блоге детям. Многодетная мама рассказывает о талантах малышей, а также делится красочными снимками с совместного отдыха .

Любящая мама не могла сдержать слов восторга, когда увидела, на что способна ее дочь. Ранее малышка уже показывала, что ей под силу самостоятельно создавать стильные образы. Она подбирает ткани, делает наброски луков и сочетает все с модными аксессуарами. Ким была уверена, что девочка станет дизайнером. Но сейчас сфера интересов талантливого ребенка расширилась. Норт показала, как легко она управляется с косметикой, сделав необычный макияж.



Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста очень талантливая (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя творческая малышка! Норт тестировала макияж, который, по ее мнению, мне следовало сделать для некоторых съемок. Она также тестировала трюки со специальными эффектами, использовала ткань на щеке и покрывала ее тональным кремом, чтобы она выглядела, как шрам. Мне нравится видеть, какие образы она создает!", - написала восхищенная мать.

В ответ на Ким и Норм посыпались слова восторга. "Она такая талантливая", "Милашка", "Я бы хотела, чтобы у меня была мама, которая гордилась бы тем, что я приклеивала салфетку к моему лицу", "Мейк-ап артист Норт", "Ох, как это мило, я ее обожаю", "Вам нескучно вместе", "Я ее большой фанат", "Это нереально", "Она просто ангел", "У нее твои глаза", - пишут они.