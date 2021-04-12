ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Делает нереальные вещи: Ким Кардашьян удивила сеть талантами 7-летней дочери

Новина українською → США, Понедельник 12 апреля 2021 20:23
Делает нереальные вещи: Ким Кардашьян удивила сеть талантами 7-летней дочери Ким Кардашьян с дочерью (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян в последнее время посвятила массу постов в своем блоге детям. Многодетная мама рассказывает о талантах малышей, а также делится красочными снимками с совместного отдыха.

Новый пост она посвятила старшей дочери, 7-летней Норт.

Любящая мама не могла сдержать слов восторга, когда увидела, на что способна ее дочь. Ранее малышка уже показывала, что ей под силу самостоятельно создавать стильные образы. Она подбирает ткани, делает наброски луков и сочетает все с модными аксессуарами. Ким была уверена, что девочка станет дизайнером. Но сейчас сфера интересов талантливого ребенка расширилась. Норт показала, как легко она управляется с косметикой, сделав необычный макияж.

Делает нереальные вещи: Ким Кардашьян удивила сеть талантами 7-летней дочери
Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста очень талантливая (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя творческая малышка! Норт тестировала макияж, который, по ее мнению, мне следовало сделать для некоторых съемок. Она также тестировала трюки со специальными эффектами, использовала ткань на щеке и покрывала ее тональным кремом, чтобы она выглядела, как шрам. Мне нравится видеть, какие образы она создает!", - написала восхищенная мать.

В ответ на Ким и Норм посыпались слова восторга. "Она такая талантливая", "Милашка", "Я бы хотела, чтобы у меня была мама, которая гордилась бы тем, что я приклеивала салфетку к моему лицу", "Мейк-ап артист Норт", "Ох, как это мило, я ее обожаю", "Вам нескучно вместе", "Я ее большой фанат", "Это нереально", "Она просто ангел", "У нее твои глаза", - пишут они.

Напомним, ранее Ким засыпала сеть откровенными фото в купальниках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса семья Ким Кардашьян дочь Канье Уэст
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты
В Украине на 20% взлетят цены на базовые весенние продукты