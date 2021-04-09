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Вы делаете меня счастливой: Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото взрослых сыновей

Новина українською → Великобритания, Пятница 09 апреля 2021 18:18
Вы делаете меня счастливой: Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото взрослых сыновей Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Виктория Бекхэм - многодетная мама, которая обожает посты со своими детьми. Не так давно она показывала фешн-съемку старшего Бруклина и его невесты для известного глянца.

И вот, спустя пару дней, сделала новую публикацию в своем Instagram. Пост она посвятила сыновьям, которые уже стали практически взрослыми мужчинами.

На фото 22-летний Бруклин, 18-летний Ромео и 16-летний Круз обнимаются и весело смеются. Бруклин одет в черный свитшот и брюки, а младшие братья - в спортивные образы, вполне в духе их отца. Все трое заметно повзрослели и выглядят очень похожими. Сделала снимок невеста старшего сына, Никола Пельтц.

Вы делаете меня счастливой: Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото взрослых сыновейВы делаете меня счастливой: Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото взрослых сыновейВиктория Бекхэм гордится своими сыновьями (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Трогательный кадр Виктория подписала: "Все вместе наши мальчики делают меня счастливым. Я так вас люблю @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham. Лучшие фотографии от @nicolaannepeltz, мы любим тебя".

Сеть в ответ отреагировала бурно. Многие сравнили парней с Джастином Бибером. Также некоторые фанаты не оценили прическу Круза. Но в целом картина невероятно умилила фолловеров.

Не смогла сдержаться и будущая жена Бруклина, которая делала фото. "Так великолепны", - написала Никола.

Ранее Виктория показала, какой принт по-прежнему самый актуальный.

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