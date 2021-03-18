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Все делаю правильно: Бабкин отреагировал на откровение жены о его многочисленных изменах

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 22:57
Все делаю правильно: Бабкин отреагировал на откровение жены о его многочисленных изменах Снежана и Сергей Бабкины (фото: instagram.com.snezhana babkina)
Автор: Lite

Снежана и Сергей Бабкины – многодетные родители и счастливая семейная пара. Но так было не всегда. Как недавно созналась жена артиста, их отношения прошли испытание на прочность после многочисленных измен музыканта. Пара достойно вышла из непростой ситуации и решила остаться вместе и работать над отношениями. После откровений жены на камеру свое веское слово решил сказать Сергей.

На своей странице в Instagram музыкант прокомментировал откровение супруги.

Он сопроводил эмоциональный текст откровенным фото Снежаны. На черно-белом кадре она позирует в кожаном пиджаке на голое тело и трусиках. Женщина стильно уложила волосы в ретро-прическу, на шее – оригинальное массивное украшение.

"Эта ситуация изменила нашу жизнь. Четко определив границу между До и После. Между прошлым и Будущим. И если у нас получилось не убежать от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, развязать ее, Верю, что и у других это получится. Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убежден, что делаю все правильно. Интервью не было заранее спланировано! Все произошло внезапно! Но
Все Случайности не Случайны", - отметил музыкант и анонсировал скорый выход своей песни со знаковым названием "Вона знає все".

Все делаю правильно: Бабкин отреагировал на откровение жены о его многочисленных изменах

Снежана простила Сергею его измены (фото: instagram.com/babkin_official)

"Не боюсь говорить и делиться открыто. Ценю в себе это качество", - уточнил артист.

Поклонники пары Сергея и Снежаны похвалили их за то, что те смогли справиться с проблемами и сохранить семью. Жена артиста получила немало комплиментов.

  • Какая же она крутая
  • Вы прекрасная пара
  • Ценить такую жену
  • Восхищаюсь вами
  • Вы большущие молодцы!

Напомним, что ранее Сергей Бабкин подробно рассказал о своей страшной болезни и пояснил, почему долго откладывал визит к врачу.

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