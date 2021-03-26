Делают все возможное: инсайдер рассказал, как спасают отношения Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес, которые переживают нелегкий период в своих отношениях , не дают фанатов никаких комментариев. Но зато инсайдеры щедро снабжают их информацией.

На днях в сети появились новые подробности того, как же справляются сами знаменитости с обрушившимся на них кризисом .

Как утверждает приближенный к паре источник, как Дженнифер, так и Алекс делают "все возможное", чтобы остаться вместе. В субботу экс-бейсболист уже во второй раз полетел в Доминиканскую Республику, где Лопес сейчас снимается в фильме Shotgun Wedding. Он мечтал провести несколько дней только с ней вместе. Алекс очень хочет видеть ее счастливой, - отметил инсайдер.

Дженнифер Лопес перестала носить обручальное кольцо (фото: instagram.com/jlo)

Вскоре влюбленным вновь придется расстаться: Лопес будет занята на съемках еще несколько недель, а Родригесу нужно вернуться в Майами, так как 1 апреля стартует новый сезон Главной лиги бейсбола. Тем не менее, по словам источников, пара делает все возможное, чтобы отношения стояли на первом месте.

Алекс старается вернуть расположение любимой (фото: instagram.com/arod)

Но при этом, Дженнифер перестала носить обручальное кольцо, которое Алекс подарил ей в честь помолвки на Багамских островах в 2019-м году. По крайней мере, на последних снимках оно не было замечено.