Дельфинчик в бикини: Леся Никитюк показала, как проводит время в Турции (видео)

Телеведущая похвасталась своими спортивными навыками

Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает отдыхать в Турции и делиться с поклонниками яркими моментами с морского побережья. Конечно же, не обошлось и без кадров в бикини - ведь знаменитость может похвастаться стройной фигурой и длинными ножками. Также она показывает, как проводит время в отпуске.

В новом видео, которое Леди Ле выложила в Instagram, она похвасталась своими навыками по части плавания. В ролике ведущая эффектно плывет в море стилем "баттерфляй" на фоне красивого горного пейзажа.

"Батерфляй) А ви любите плавати? Брасом, кролем, на спині, чи собачкою?" - прокомментировала публикацию Никитюк.

Фолловеры оценили умения Леси и принялись восхищаться в комментариях.

Русалка

Навіть не уявляла, що зможу це побачити!!! Леся)) ці оплески Вам

Дельфинчик в бикини

А кто за тобой плывёт )

Крутяк!

Лесю, це Ви так вправно ?

Красотка

Прекрасна русалка

Абажаю

Лєся ти класна

Топориком славаю

Леся, вау!!! Руки огонь!! Умная, красивая, спортивная

Скриншот комментариев

Также звезда показала, как пишет картину, сидя прямо на пирсе в розовом бикини.

Леся Никитюк очаровала атмосферным фото в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, Леся в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора, поделившись забавным утренним роликом. В нем ведущая в розовом купальнике пьет какао с маршмеллоу, при этом на ее лице остаются забавные "усы" от напитка.

Напомним, Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции.

Ранее также сообщалось, что Леся Никитюк в микрошортах восхитила роскошной фигурой и бесконечными ногами.