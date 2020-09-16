Дельфинчик в бикини: Леся Никитюк показала, как проводит время в Турции (видео)
Телеведущая похвасталась своими спортивными навыками
Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает отдыхать в Турции и делиться с поклонниками яркими моментами с морского побережья. Конечно же, не обошлось и без кадров в бикини - ведь знаменитость может похвастаться стройной фигурой и длинными ножками. Также она показывает, как проводит время в отпуске.
В новом видео, которое Леди Ле выложила в Instagram, она похвасталась своими навыками по части плавания. В ролике ведущая эффектно плывет в море стилем "баттерфляй" на фоне красивого горного пейзажа.
"Батерфляй) А ви любите плавати? Брасом, кролем, на спині, чи собачкою?" - прокомментировала публикацию Никитюк.
Фолловеры оценили умения Леси и принялись восхищаться в комментариях.
- Русалка
- Навіть не уявляла, що зможу це побачити!!! Леся)) ці оплески Вам
- Дельфинчик в бикини
- А кто за тобой плывёт )
- Крутяк!
- Лесю, це Ви так вправно ?
- Красотка
- Прекрасна русалка
- Абажаю
- Лєся ти класна
- Топориком славаю
- Леся, вау!!! Руки огонь!! Умная, красивая, спортивная
Скриншот комментариев
Также звезда показала, как пишет картину, сидя прямо на пирсе в розовом бикини.
Леся Никитюк очаровала атмосферным фото в бикини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Кроме того, Леся в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора, поделившись забавным утренним роликом. В нем ведущая в розовом купальнике пьет какао с маршмеллоу, при этом на ее лице остаются забавные "усы" от напитка.
Напомним, Леся Никитюк засветила упругие ягодицы на жарком фото из Турции.
Ранее также сообщалось, что Леся Никитюк в микрошортах восхитила роскошной фигурой и бесконечными ногами.