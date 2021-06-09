Дело идет к суду: вокруг дочери Меган Маркл и принца Гарри новый скандал

Ведь имя Лилибет, данное при рождении дочери Меган Маркл и принца Гарри, очень личное для Елизаветы. Так называли ее только самые близкие: отец и покойный муж.

Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал. Как известно, новоиспеченные родители решили порадовать королеву Елизавету II, назвав дочку ее детским прозвищем Лилибет. Но оказывается, тем самым они обидели Ее Величество .

Как сообщил корреспонденту BBC Джонни Даймонду некий проверенный королевский источник, королеву "никогда не спрашивали" ее мнение о решении пары назвать своего новорожденного ребенка в честь ее детского прозвища.

Публикация не на шутку разозлила принца Гарри и его жену. Пара уверяет, что согласовала имя с королевой и Ее Величество была первой, кому позвонил внук со своей идеей. Это подтвердил близкий друг пары Омид Скоби, который написал сенсационную биографию пары "В поисках свободы". А также пресс-секретарь герцогов. Но нашлись и те, кто отпроверг эту информацию.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Так, королевский биограф Анджела Левин жестко раскритиковала поступок Гарри и Меган. "Я не думаю, что это хорошая идея - я думаю, что это довольно грубо по отношению к Ее Величеству, - сказала она. - Это было очень личное прозвище от ее мужа, который умер не так давно... Принцу Чарльзу и в голову не пришло бы называть свою мать Лилибет", - добавила она.

Также по некоторым источникам, королеву скорее "поставили перед фактом", чем спросили ее согласия.

Принц Гарри и Меган Маркл уже успели отреагировать на волну критики. Более того - речь идет о судебном разбирательстве. Так, супруги написали официальное письмо в адрес крупных газет, которые оклеветали их.

В заявлении, отправленном ведущей юридической фирмой Schillings, они ответили на статью BBC, озаглавленную "Гарри и Меган не спросили разрешения у королевы использовать имя Лилибет - дворцовый источник". В письме сказано: "Статья является ложной и дискредитирующей, и содержащиеся в ней утверждения не должны повторяться".

И хотя в статью BBC были внесены правки, в ней все еще говорится, что королеву не спрашивали об имени ребенка. На данный момент обе стороны считают, что правда на их стороне. А Букингемский дворец комментировать данную информацию отказался.

В результате информационного скандала поклонники семьи разделились на два лагеря. Многие критикуют Гарри за опрометчивый поступок. Другие считают, что он не должен спрашивать никого, как называть дочь.

Напомним, это не первый скандал между принцем Гарри и BBC. Ранее он был возмущен расследованием Мартина Башира о его матери принцессе Диане.