День Независимости 2021: звезды душевно поздравили украинцев с праздником

24 августа важный день для украинцев - ведь именно в эту дату мы отмечаем День Независимости. А в 2021 году это особый праздник, ведь Украине исполнилось 30 лет! Многие знаменитости поздравили соотечественников с этим знаковым днем и оставили душевные слова в адрес своей страны.

РБК-Украина собрал для вас подборку самых ярких и интересных поздравлений и пожеланий от украинских звезд.

Как украинские звезды поздравили всех с Днем Независимости 2021:

Лилия Ребрик

"С Днем Независимости, Украина! Молодая, красивая, несокрушимая", – лаконично написала телеведущая, позируя в розовом вышитом платье в центре столицы.

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2021 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

"З Днем народження, Україно! 30 років це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато шишок вже набито, а висновки зроблено. Нехай 30-річчя стане золотим віком і для нашої країни. Тільки вперед!!!" - пожелала ведущая.

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2021 (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Днем Незалежності!!З 30 річницею! Слава Україні!" - присоединился Юрий Горбунов.

Ирина Билык

"С Днем Независимости, Украина!" — написала звезда и выложила видеопоздравление на фоне украинского флага.

Настя Каменских

"С днем рождения, Украина! Ты особенная! Такая невероятно красивая, искренняя, талантливая, душевная, разнообразная, поющая и мелодичная. Люблю", - поделилась исполнительница.

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2021 (фото: instagram.com/kamenskux)

Святослав Вакарчук

"Спасибо маме за то, что дала родной язык. Спасибо папе за то, что получил независимость. Спасибо брату за то, что рядом со мной. Спасибо детям за то, что дают веру в будущее. Благодарю судьбу за то, что у меня есть Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!" - поделился фронтмен группы "Океан Эльзы".

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2021 (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Джамала

"МОЯ ЗЕМЛЯ. Страна, где я безумно вдохновляюсь всем – природой, людьми. Где я пишу, пою, рожаю детей. Люблю тебя, Украина", – написала в публикации победительница Евровидения-2016. Также Джамала презентовала патриотический клип, где спела вместе с другой певицей TAYANNA.



Анастасия Приходько

"Украина, с днем рождения! С Днем твоей независимости! Молодая, уверенная в себе и цветущая! Дай Бог, нам сил, мудрости, терпения и умения тебя восхвалять! Искренние объятия нашим ангелам хранителям, которые с каждым днем ближе к победе! Благодарю за наше мирное небо, вы охраняете ценой жизни! Спасибо добровольцам, которые первые пошли нас защищать. Спасибо девушкам, которые там в АТО. Волонтерам и тем, кто верит, что эта живая рана Украины заживет! Сегодняшний день является важным для каждого из нас! Поздравляю! Всем добра", - написала певица.

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2021 (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Наталья Могилевская

"Дорогая подруга, я хочу чтобы ты знала, что после 30-ти жизнь только начинается!" - заявила артистка.

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2021 (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Екатерина Кухар

"З Днем Незалежності, Україно! Зі святом кожного з нас! Незалежність — це про свободу, про можливість творити, про кохання, відданість та волю до життя!Насолоджуйтесь, закохуйтесь, радійте, відчувайте життя кожною клітинкою вашого тіла! Україна — це ми! Незалежність — у кожному з нас!" - отметила прима-балерина.

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2021 (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Злата Огневич

"З Днем Незалежності, моя країно! Ти така молода, амбіційна та прекрасна. Розквітай, моя єдина!" - пожелала новая "Холостячка".

Украинские звезды поздравили с Днем Независимости 2021 (фото: instagram.com/zlata.ognevich)