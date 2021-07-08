День семьи: украинские ТВ-звезды рассказали про баланс между работой и личной жизнью

Надежда Хильская, актриса сериала "Швидка" на канале НЛО TV

Надежда Хильская с семье (фото: пресс-служба НЛО TV)

"Вопрос баланса между карьерой и семьей для меня весьма актуальный. Я всю жизнь пытаюсь "усидеть на нескольких стульях" - просто стулья порой меняются (ред. – смеется). Сложность заключается в том, что иногда через занятость на работе не могу уделить должного внимания дочке. С мужем же не возникает разногласий на эту тему, потому что он и сам актер и тоже частенько пропадает на съемочных площадках.

Считаю, что очень важно уметь правильно расставлять приоритеты. Говоря о личном опыте, бросаю все силы в ту из сфер жизни, которая больше всего нуждается во мне.

К слову, я альтруист по своей природе и из-за этого часто страдаю. Ведь во всем должен быть баланс, но не всегда удается думать еще и о собственных потребностях. Даже когда есть время на себя, иногда гложет червячок, что вот сейчас я могла бы убраться, приготовить еду - и это ужасно.

Нужно учиться слышать себя. Даже во время аварийных ситуаций на борту самолета говорят, что в первую очередь кислородную маску нужно надеть на себя, а потом уже на своего ребенка. Я думаю, что по жизни нужно действовать так же. И это не эгоизм, а здравая логика. Я этому учусь.

Как по мне, действительно важно проводить свободное время вместе с семьей: ходить в кино, играть в парные игры на приставке, гулять, а также поддерживать связь посредством телефонных звонков и мессенджеров, когда находитесь на расстоянии. В нашей семье мы стараемся заканчивать день за просмотром любимого сериала "Друзья", до которого уже доросла и дочь. Также играем в настольные игры, ходим в театры, ездим погулять куда-нибудь. Просто стараемся интересно проводить время. Главное - вместе!".

Анна Гресь, актриса шоу"Мамахохотала" на канале НЛО TV

Анна Гресь с семьей (фото: пресс-служба НЛО TV)

"Главный секрет баланса между работой и семьей для меня заключается в делегировании. К примеру, у меня появилась помощница по дому, которую я вызываю по мере необходимости - где-то два раза в месяц или реже. Но, на самом деле, я и сама люблю убираться. Это помогает навести порядок не только в моем пространстве, но и в мыслях.

Также у нашего сына есть няня, которая работает 4-5 дней в неделю и помогает мне совмещать работу с материнством. Таким образом я успеваю и реализоваться в профессии, и отдыхать, и посещать какие-то массажи и бьюти-процедуры. Это позволяет перезагружаться и не зацикливаться только на роли матери, а быть еще и интересной, как личность - в первую очередь себе, а потом уже и другим людям.

"Мама, папа, я..." (фото: пресс-служба НЛО TV)

В последнее время мы всей семьей часто выезжаем куда-то на выходные. К примеру, совсем недавно были на ферме, где выращивают экологические фрукты и овощи. Такие поездки - это и совместное времяпровождение, и интересный, познавательный опыт, который семья проживает вместе. Это всегда очень сближает и разбавляет досуг. А еще, как по мне, в путешествиях на машине существует какая-то особенная романтика - есть время поговорить, поделиться своими мыслями, помечтать.

В нашей паре мы всегда стараемся проговаривать все обиды и прибегать к конструктивному диалогу. Вообще считаю, что в отношениях очень важно общаться, озвучивать партнеру свои ожидания, потребности и вместе находить компромиссное решение.

Всегда нужно уделять время общему отдыху, обсуждать свои планы - когда кто занят или свободен, и что хотелось бы сделать в свободное время. И желательно, конечно, чтобы у пары совпадали биоритмы. Потому что, если одному хочется тусить, а другому - лежать, то это может не слишком благоприятно сказаться на отношениях. Ведь кто-то из партнеров останется неудовлетворенным, или придется отдыхать порознь - а это не всегда хорошо".

Катерина Буцкая, актриса сериала "Дефективы" на канале НЛО TV

Катерина Буцкая (фото: пресс-служба НЛО TV)

"В идеальном мире многие хотят видеть успешную женщину, жену, маму, которая прекрасно выглядит, в спортивной форме, с маникюром, стрижкой, идеальным лицом и у которой, конечно же, все в порядке дома- приготовлена еда, дети чистенькие и со сделанными уроками… Но на самом деле, не всегда так получается.

В принципе, вопрос того, как успешно совмещать самореализацию в профессии и при этом уделять время семье - весьма непростой. Поэтому учиться балансировать и совершенствовать свои навыки в этом ремесле приходится каждый день.

Но уверена, что главное - это качество того времени, которое мы проводим с семьей. Например, мы живем за городом, в частном доме. И даже обычный завтрак в беседке, когда собираются все домочадцы, очень сближает. Наша дочка по этому поводу говорит: "Мама, это же волшебно!".

А еще она говорит: "Давайте семейкой посмотрим фильм» или "Давайте семейкой выйдем куда-то в парк". И мы с мужем, безусловно, ее в этих желаниях поддерживаем. Также любим ездить в совместные отпуска. Сейчас как раз планируем очередной отдых всей семьей. И это, без сомнения, те чудесные яркие воспоминания, которые потом мы будем воспроизводить в своей памяти.

Вместе - веселее! (фото: пресс-служба НЛО TV)

Вообще, как мне кажется, любое общее дело сплачивает семью. Это может быть даже банальная уборка. Ведь вместе мы суперкоманда, обладающая суперсилой, и сделаем это быстрее, эффективнее, веселее. Поэтому сблизиться, забыв обо всех бытовых вопросах, можно просто за обычным рутинным делом. Главное - вместе, шутя и поддерживая друг друга".

Алиса Тункевич, актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV

Алиса Тункевич с мужем (фото: пресс-служба НЛО TV)

"Качественно совмещать работу, отношения да еще и домашние хлопоты - настоящее искусство. У меня не всегда это получается, но я очень стараюсь. Тут секрет один - чуть раньше просыпаться и чуть позже засыпать (ред. - улыбается).

Считаю, что мне очень повезло. Ведь мой муж тоже актер. Мы работаем в одном театре.Он - моя защита и опора, и из любого выгорания вытаскивает меня своей заботой. А иногда даже делает эмоциональную встряску - это тоже помогает. Я очень благодарна ему за поддержку.

В нашей паре не работает правило: "Работу оставь за порогом". Мы дома говорим о работе, сидим над текстами, пишем самопробы, учим слова, читаем пьесы - и все это прекрасно совмещаем с личной жизнью. Поэтому, как мне кажется, если есть взаимопонимание и интерес, то отношения никогда не будут страдать из-за профессии.

Алиса Тункевич с мужем (фото: пресс-служба НЛО TV)