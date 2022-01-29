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Деньги на ветер: вслед за брендом купальников поклонники "разнесли" новую линию косметики Кайли Дженнер

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Суббота 29 января 2022 09:14
Деньги на ветер: вслед за брендом купальников поклонники "разнесли" новую линию косметики Кайли Дженнер Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайли Дженнер представила новую коллекцию макияжа собственного бренда Kylie Cosmetics, приуроченную ко Дню святого Валентина. В этот раз самая молода миллиардерша в мире решила полностью сменить дизайн логотипа и оформление линейки.

В коллекцию вошли палетка теней для век Dream About Me из 12 оттенков в розово-коричневой гамме, хайлайтер в оттенке шампанского, набор лаковых блесков для губ, румяна в стиках и два набора Lip Kits из матовой помады, а также карандаша для губ.

По традиции, она объявила о запуске в Instagram, дав фанатам возможность полюбоваться новыми продуктами. Но не все фанаты оценили их высоко. Многие высказали мнение, что упаковка получилась не оригинальной, а напротив – повторяет дизайн старых коллекций.

Деньги на ветер: вслед за брендом купальников поклонники &quot;разнесли&quot; новую линию косметики Кайли Дженнер

Кайли для новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

"Неужели необходимо выпускать новые коллекции макияжа КАЖДЫЙ год к КАЖДОМУ празднику? На данный момент вы продаете те же цвета в новой упаковке. Так расточительно. Это субтвит на косметику Кайли. Каждый праздник я вижу одно и то же", "Кайли, почему твоя новая коллекция выглядит как переработанные цвета?", – пишут интернет-пользователи.

Деньги на ветер: вслед за брендом купальников поклонники &quot;разнесли&quot; новую линию косметики Кайли ДженнерДеньги на ветер: вслед за брендом купальников поклонники &quot;разнесли&quot; новую линию косметики Кайли ДженнерДеньги на ветер: вслед за брендом купальников поклонники &quot;разнесли&quot; новую линию косметики Кайли Дженнер

Новую коллекцию в сети "разнесли" (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Кроме этого, фолловерам не понравилось и качество косметики. Так, поклонницы бренда отмечают, что формула помады явно нуждается в "совершенствовании", так как она "сохнет, образуя пятна, и выглядит отвратительно". Закончилось обсуждение тем, что весь бренд был назван "устаревшим" и таким, что не вырос за последние несколько лет.

Позже фанаты переключились на другое детище Кайли – бренд купальников Kylie Swim. Напомним, коллекция купальников Кайли была встречена не сильно тепло из-за качества изделий. В соцсетях, в частности, в TikTok, поднялась целая волна обсуждений, что купальники не стоят своих денег – при стоимости $80 на них есть маса огрехов: выпущенные нити, прозрачная ткань и неровные швы.

Напомним, не так давно Кайли Дженнер стала самой популярной девушкой в Instagram.

Также некоторые фанаты уверены, что она уже родила второго ребенка.

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