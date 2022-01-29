Деньги на ветер: вслед за брендом купальников поклонники "разнесли" новую линию косметики Кайли Дженнер

В коллекцию вошли палетка теней для век Dream About Me из 12 оттенков в розово-коричневой гамме, хайлайтер в оттенке шампанского, набор лаковых блесков для губ, румяна в стиках и два набора Lip Kits из матовой помады, а также карандаша для губ.

По традиции, она объявила о запуске в Instagram, дав фанатам возможность полюбоваться новыми продуктами. Но не все фанаты оценили их высоко. Многие высказали мнение, что упаковка получилась не оригинальной, а напротив – повторяет дизайн старых коллекций.

Кайли для новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

"Неужели необходимо выпускать новые коллекции макияжа КАЖДЫЙ год к КАЖДОМУ празднику? На данный момент вы продаете те же цвета в новой упаковке. Так расточительно. Это субтвит на косметику Кайли. Каждый праздник я вижу одно и то же", "Кайли, почему твоя новая коллекция выглядит как переработанные цвета?", – пишут интернет-пользователи.

Новую коллекцию в сети "разнесли" (фото: instagram.com/kyliecosmetics)

Кроме этого, фолловерам не понравилось и качество косметики. Так, поклонницы бренда отмечают, что формула помады явно нуждается в "совершенствовании", так как она "сохнет, образуя пятна, и выглядит отвратительно". Закончилось обсуждение тем, что весь бренд был назван "устаревшим" и таким, что не вырос за последние несколько лет.

Позже фанаты переключились на другое детище Кайли – бренд купальников Kylie Swim. Напомним, коллекция купальников Кайли была встречена не сильно тепло из-за качества изделий. В соцсетях, в частности, в TikTok, поднялась целая волна обсуждений, что купальники не стоят своих денег – при стоимости $80 на них есть маса огрехов: выпущенные нити, прозрачная ткань и неровные швы.