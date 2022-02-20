Дэниел Крейг впервые рассказал о приватной встрече с Елизаветой II: была игрива и отпускала колкие шутки

На днях исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг стал гостем американского ТВ-шоу Стивена Кольбера. Актер рассказывал о съемках в заключительной для себя части бондианы "Не время умирать", а также поделился любопытными фактами о совместной работе с Елизаветой II.

Речь идет о проморолике, который был снят в 2012-м году во время Олимпийских игр в Лондоне и празднования бриллиантового юбилея правления Ее Величества. По воспоминаниям Крейга, королева "одобрила идею о совместных съемках за пять минут". А к съемкам отнеслась очень творчески, предлагая свои идеи и отпуская шутки насчет выражения лица агента 007.