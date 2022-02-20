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Дэниел Крейг впервые рассказал о приватной встрече с Елизаветой II: была игрива и отпускала колкие шутки

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 15:33
Дэниел Крейг впервые рассказал о приватной встрече с Елизаветой II: была игрива и отпускала колкие шутки Дэниел Крейг рассказал о приватном разговоре с Елизаветой II (фото: instagram.com/007)
Автор: Ольга Турчаникова

На днях исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг стал гостем американского ТВ-шоу Стивена Кольбера. Актер рассказывал о съемках в заключительной для себя части бондианы "Не время умирать", а также поделился любопытными фактами о совместной работе с Елизаветой II.

Речь идет о проморолике, который был снят в 2012-м году во время Олимпийских игр в Лондоне и празднования бриллиантового юбилея правления Ее Величества.

По воспоминаниям Крейга, королева "одобрила идею о совместных съемках за пять минут". А к съемкам отнеслась очень творчески, предлагая свои идеи и отпуская шутки насчет выражения лица агента 007.

Дэниел Крейг рассказал, что приватный разговор с королевой состоялся неожиданно – в Букингемский дворец его вызвал срочно режиссер Дэнни Бойл.

"В тот день я был сварлив, а Ее Величество была очень игриво настроена. Она предлагала идеи для совместной съемки в ее покоях. Было очевидно, что она смотрела все фильмы с моим участием, и даже прокомментировала мою нарочитую серьезность... "Так, фотографируйте нас. И его, хотя он никогда не улыбается, верно?", – сказала в шутку Елизавета II.

Дэниел Крейг впервые рассказал о приватной встрече с Елизаветой II: была игрива и отпускала колкие шутки

Дэниел Крейг в "Не время умирать" (фото: instagram.com/007)

К слову, новый Джеймс Бонд будет известен уже скоро – актер, который заменит на посту Дэниела Крейга, будет назван после премии "Оскар".

Дэниел Крейг впервые рассказал о приватной встрече с Елизаветой II: была игрива и отпускала колкие шутки

Елизавета II любит фильмы Крейга (flickr.com)

Ранее мы писали о самых вероятных претендентах на эту роль.

Также на днях стало известно, что здоровье королевы сильно пошатнулось.

Читайте о любимом завтраке Елизаветы II, который она ест каждый день уже 70 лет.

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