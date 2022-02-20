Дэниел Крейг впервые рассказал о приватной встрече с Елизаветой II: была игрива и отпускала колкие шутки
На днях исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг стал гостем американского ТВ-шоу Стивена Кольбера. Актер рассказывал о съемках в заключительной для себя части бондианы "Не время умирать", а также поделился любопытными фактами о совместной работе с Елизаветой II.
Речь идет о проморолике, который был снят в 2012-м году во время Олимпийских игр в Лондоне и празднования бриллиантового юбилея правления Ее Величества.
По воспоминаниям Крейга, королева "одобрила идею о совместных съемках за пять минут". А к съемкам отнеслась очень творчески, предлагая свои идеи и отпуская шутки насчет выражения лица агента 007.
Дэниел Крейг рассказал, что приватный разговор с королевой состоялся неожиданно – в Букингемский дворец его вызвал срочно режиссер Дэнни Бойл.
"В тот день я был сварлив, а Ее Величество была очень игриво настроена. Она предлагала идеи для совместной съемки в ее покоях. Было очевидно, что она смотрела все фильмы с моим участием, и даже прокомментировала мою нарочитую серьезность... "Так, фотографируйте нас. И его, хотя он никогда не улыбается, верно?", – сказала в шутку Елизавета II.
Дэниел Крейг в "Не время умирать" (фото: instagram.com/007)
К слову, новый Джеймс Бонд будет известен уже скоро – актер, который заменит на посту Дэниела Крейга, будет назван после премии "Оскар".
Елизавета II любит фильмы Крейга (flickr.com)
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