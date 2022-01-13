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Держать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфинга

Новина українською →
Пхукет, Таиланд, Четверг 13 января 2022 16:33
Держать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфинга Катя Осадчая с сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются райским отдыхом на берегу океана - вместе с 4-летним сыном Иваном они расслабляются на острове Пхукет в Таиланде.

Активный малыш требует много внимания и родители изо всех сил развлекают его - так, семейство освоило доску для сапсерфинга, а заодно и устроило веселую фотосессию.

Красочными фото Катя и Юра поделились на своих страничках в Instagram.

Многодетная мама выбраза розовый купальник-бандо и в очередной раз восхитила своими подтянутыми формами. Горбунов с сыном надели шорты и футболки, чтобы не сгореть на жарком солнце.

Они учились балансировать на доске и грести веслом, не забывая дурачиться и делать забавные кадры. Так, Иван смешно держался для равновесия за попы родителей.

"Ще трохи сонця і активного відпочинку, з Іваном перепробували вже всі розваги", - поделилась Осадчая.

Держать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфингаДержать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфингаДержать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфингаДержать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфингаДержать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфинга

Катя Осадчая с сыном Иваном освоили САП доску в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha)

Ее супруг оставил важный совет для наследника.

"Головне в житті, сину, тримати у всьому баланс!" - поделился мудростью Юрий.

Держать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфингаДержать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфингаДержать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфингаДержать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфинга

Горбунов научил старшего сына держать баланс на доске (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пользователи сети принялись комментировать атмосферные фото звездной семьи.

  • Класні, позитивні фото!
  • То таки татка скинув з сапа? Гарного відпочинку
  • Чудові!
  • Мамочка троих детей, Браво, фигурка супер
  • Круто у вас
  • Иван самый серьезный член семьи
  • Такие хорошенькие. Приятно смотреть!
  • Классная семья!
  • Ви як завжди неперевершені
  • Чудовий відпочинок, молодці!
  • Яка краса!
  • Кусочек лета и для нас

Напомним, ранее Катя Осадчая устроила парад купальников и восхитила роскошной фигурой на отдыхе в Таиланде.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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