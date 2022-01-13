Держать баланс: Осадчая и Горбунов с сыном устроили яркую фотосессию во время сапсерфинга
Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются райским отдыхом на берегу океана - вместе с 4-летним сыном Иваном они расслабляются на острове Пхукет в Таиланде.
Активный малыш требует много внимания и родители изо всех сил развлекают его - так, семейство освоило доску для сапсерфинга, а заодно и устроило веселую фотосессию.
Многодетная мама выбраза розовый купальник-бандо и в очередной раз восхитила своими подтянутыми формами. Горбунов с сыном надели шорты и футболки, чтобы не сгореть на жарком солнце.
Они учились балансировать на доске и грести веслом, не забывая дурачиться и делать забавные кадры. Так, Иван смешно держался для равновесия за попы родителей.
"Ще трохи сонця і активного відпочинку, з Іваном перепробували вже всі розваги", - поделилась Осадчая.
Катя Осадчая с сыном Иваном освоили САП доску в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha)
Ее супруг оставил важный совет для наследника.
"Головне в житті, сину, тримати у всьому баланс!" - поделился мудростью Юрий.
Горбунов научил старшего сына держать баланс на доске (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Пользователи сети принялись комментировать атмосферные фото звездной семьи.
- Класні, позитивні фото!
- То таки татка скинув з сапа? Гарного відпочинку
- Чудові!
- Мамочка троих детей, Браво, фигурка супер
- Круто у вас
- Иван самый серьезный член семьи
- Такие хорошенькие. Приятно смотреть!
- Классная семья!
- Ви як завжди неперевершені
- Чудовий відпочинок, молодці!
- Яка краса!
- Кусочек лета и для нас
Напомним, ранее Катя Осадчая устроила парад купальников и восхитила роскошной фигурой на отдыхе в Таиланде.