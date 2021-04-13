Дерзкая брюнетка: юная дочь Джуда Лоу вызвала восторг кардинальной сменой прически

Айрис Лоу позирует для новой рекламной кампании Dior. Напомним, лицом этого именитого бренда девушка стала совсем недавно. Примечательно, что старшей дочери Джуда Лоу сделали для промо новый образ. Модель кардинально сменили прическу, примерив трендовую стрижку - пышное короткое каре с челкой. Еще один вариант - коротко стриженная блондинка. Впрочем, такие перемены были временными, стилисты подобрали такие прически сугубо для съемок и меняться в реальной жизни пока что девушка не планирует.

Айрис Лоу в новой съемке (фото: instagram.com/lirisaw)

Айрис позирует в трендовых нарядах от известного дома: клетчатый костюм, кроп-топ с ярким принтом, леорардовой расцветки куртка, красная блуза в пижамном стиле… Во всех образах Лоу выглядит просто обворожительно: прическа добавила образу юной красотки дерзости и сексуальности. Большинство фанатов пришли в восторг: "Так хороша", "Моя малышка", "Прекрасная", "Какая же ты красивая", "Самая потрясающая трансформация", - пишут они.