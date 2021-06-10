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Дерзкая Кароль в лаковых брюках вновь "спровоцировала" разговоры о романе с Баланом

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 20:57
Дерзкая Кароль в лаковых брюках вновь "спровоцировала" разговоры о романе с Баланом Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karo)
Автор: Lite

Тина Кароль умело будоражит фантазию поклонников, публикуя пикантные снимки из новых фотосетов. Даже рекламные кампейны в ее исполнении превращаються в соблазнительную демонстрацию роскошных форм звезды и ее умения держаться перед камерой. Поклонники артистки до сих пор лелеют надежду на то, что между нею и экс-тренером Голоса страны Даном Баланом роман, хоть звезды уже и разеяли догадки романтичных фанов. Так, новое фото Тины неожиданно вновь спровоцировала разговоры об отношениях с темпераментным молдавским мачо.

А странице звезды в Instagram появился кадр, на котором она позирует в латексных штанах и топе с банданой на голове.

Ногти звезды покрыты черным лаком, а сама она похожа на настоящую рок-диву. Впрочем, поклонникам в глаза бросилось то, что лакированные брюки звезды очень похожи на те, что предпочитает носить Дан Балан. Так они решили, что предпочтения в гардеробе у артистов "семейные".

Дерзкая Кароль в лаковых брюках вновь &quot;спровоцировала&quot; разговоры о романе с Баланом

Тина Кароль показала дерзкий образ (фото: instagram.com/tina_karo)

Конечно, фанты Тины щедро одарили ее комплиментами.

  • Эра высокого стиля
  • Кожаные штаны это что-то с чем-то, я поплыла. Видимо, у вас с Даном семейное?!
  • Штаны,кажись, семейное
  • Ну, привет, штаны у "друга" одолжила?
  • Мисс совершенство
  • Rock girl
  • Бандитка
  • Такая разная и такая классная, всегда
  • Какая же Вы красивая
  • Ну, идеальна же

Напомним, что ранее Тина Кароль удивила необычным лотом для аукциона.

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