Дерзкая Кароль в лаковых брюках вновь "спровоцировала" разговоры о романе с Баланом
Тина Кароль умело будоражит фантазию поклонников, публикуя пикантные снимки из новых фотосетов. Даже рекламные кампейны в ее исполнении превращаються в соблазнительную демонстрацию роскошных форм звезды и ее умения держаться перед камерой. Поклонники артистки до сих пор лелеют надежду на то, что между нею и экс-тренером Голоса страны Даном Баланом роман, хоть звезды уже и разеяли догадки романтичных фанов. Так, новое фото Тины неожиданно вновь спровоцировала разговоры об отношениях с темпераментным молдавским мачо.
А странице звезды в Instagram появился кадр, на котором она позирует в латексных штанах и топе с банданой на голове.
Ногти звезды покрыты черным лаком, а сама она похожа на настоящую рок-диву. Впрочем, поклонникам в глаза бросилось то, что лакированные брюки звезды очень похожи на те, что предпочитает носить Дан Балан. Так они решили, что предпочтения в гардеробе у артистов "семейные".
Тина Кароль показала дерзкий образ (фото: instagram.com/tina_karo)
Конечно, фанты Тины щедро одарили ее комплиментами.
- Эра высокого стиля
- Кожаные штаны это что-то с чем-то, я поплыла. Видимо, у вас с Даном семейное?!
- Штаны,кажись, семейное
- Ну, привет, штаны у "друга" одолжила?
- Мисс совершенство
- Rock girl
- Бандитка
- Такая разная и такая классная, всегда
- Какая же Вы красивая
- Ну, идеальна же
Напомним, что ранее Тина Кароль удивила необычным лотом для аукциона.