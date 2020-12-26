ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дерзкая Настя Каменских в полупрозрачном наряде восхитила фанатов (фото)

Новина українською → Киев, Суббота 26 декабря 2020 14:32
Дерзкая Настя Каменских в полупрозрачном наряде восхитила фанатов (фото) Настя Каменских (фото: РБК-Украина)
Автор: Lite

Настя Каменских порадовала своих поклонников новой сменой образа - популярная украинская певица изменила прическу и облачилась в полупрозрачное длинное платье, на которое накинула яркий фиолетовый пиджак-курточку oversize.

Артистка похвасталась дерзким луком в своем Instagram, собрав массу восторженных отзывов и горячие комплименты.

Каменских решилась на смелую трансформацию для шоу "Маска" на канале "Украина".

Певица заплела свои роскошные кудряшки в тонкие косички, позировала перед камерой в ярких нарядах с тематическим узором в виде звездочек-снежинок, и обратилась к фанам с предложением помочь ей с выбором лучшего образа, отметив при этом, что "детали - это все".

Дерзкая Настя Каменских в полупрозрачном наряде восхитила фанатов (фото)

Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В сети восторгаются преображением Каменских и признают, что выбрать лучший лук просто невозможно - везде артистка выглядит великолепно.

  • Просто огонь!
  • Выбрать невозможно. Везде вау!
  • Настя, я вас не узнала
  • Бомба!
  • Красавица
  • Какие длинные ноги

Дерзкая Настя Каменских в полупрозрачном наряде восхитила фанатов (фото)

Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Напомним, недавно Каменских показала селфи с пиццей "в обнимку" и продемонстрировала, что ничто человеческое певице не чуждо, и привела своих поклонников в восторг.

Также мы писали о том, что перед этим Настя Каменских поведала, как просыпаться всегда свежей и сияющей и наполненной энергией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Настя Каменских новости шоу-бизнеса
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
РБК-Украинаинформационное агентство Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно