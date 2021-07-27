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В дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикнике

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США, Вторник 27 июля 2021 22:22
В дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикнике Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: RBC.UA

Мадонна, которой в августе исполнится 63, не перестает эпатировать. В этот раз певица устроила грандиозную семейную вечеринку, куда надела сексуальный наряд. В число приглашенных, разумеется, попал и ее молодой бойфренд Ахламалик Уильямс. Также на снимках есть дети королевы поп-сцены.

Посты вызвали среди фанатов бурную и неоднозначную реакцию.

Мадонна выбрала образ максимально соблазнительный. Она позирует на снимках в джинсовых мини-шортах, колготках сеточкой, топе кремового оттенка с высоким горлом, а также ковбойской шляпе и туфлях-лодочках. Певица приняла массу провокационных поз. К примеру, раскинула широко ноги, сидя на надувном матрасе в виде розового фламинго.

В дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеВ дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикникеМадонна на пикнике в кругу семьи (фото: instagram.com/madonna)

Дети певицы, 15-летний Дэвид и восьмилетние близняшки Эстер и Стелла также примерили яркие наряды. Дружная компания веселилась как могла: все вместе жарили рыбу и хот-доги, пели, танцевали и играли в шахматы. На одном из видео Мадонна продемонстрировала чувства к своему парню. Она прижимается к бойфренду, обняв его сзади.

Мадонна с бойфрендом и семьей (видео: instagram.com/madonna)

Пользователи сети отреагировали на посты по-разному. Были те, кто считает Мадонну вечно молодой. А другие уверены, что поведение певица не к лицу женщине ее лет.

Ранее мы писали, что певица шокировала сеть неузнаваемым внешним видом.

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