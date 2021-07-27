В дерзких мини-шортах: 62-летняя Мадонна зажигает с молодым бойфрендом на семейном пикнике

Мадонна, которой в августе исполнится 63, не перестает эпатировать. В этот раз певица устроила грандиозную семейную вечеринку, куда надела сексуальный наряд. В число приглашенных, разумеется, попал и ее молодой бойфренд Ахламалик Уильямс . Также на снимках есть дети королевы поп-сцены.

Мадонна выбрала образ максимально соблазнительный. Она позирует на снимках в джинсовых мини-шортах, колготках сеточкой, топе кремового оттенка с высоким горлом, а также ковбойской шляпе и туфлях-лодочках. Певица приняла массу провокационных поз. К примеру, раскинула широко ноги, сидя на надувном матрасе в виде розового фламинго.

Мадонна на пикнике в кругу семьи (фото: instagram.com/madonna)

Дети певицы, 15-летний Дэвид и восьмилетние близняшки Эстер и Стелла также примерили яркие наряды. Дружная компания веселилась как могла: все вместе жарили рыбу и хот-доги, пели, танцевали и играли в шахматы. На одном из видео Мадонна продемонстрировала чувства к своему парню. Она прижимается к бойфренду, обняв его сзади.

Мадонна с бойфрендом и семьей (видео: instagram.com/madonna)

Пользователи сети отреагировали на посты по-разному. Были те, кто считает Мадонну вечно молодой. А другие уверены, что поведение певица не к лицу женщине ее лет.