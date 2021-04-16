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Дерзко и стильно: Джамала кардинально сменила прическу

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 09:33
Дерзко и стильно: Джамала кардинально сменила прическу Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская певица Джамала не боится экспериментов и периодически удивляет поклонников очередными переменами во внешности. Не так давно жгучая брюнетка внезапно предстала с длинными белокурыми локонами - впрочем, то оказался лишь парик. Теперь же артистка действительно кардинально сменила прическу.

Своим новым дерзким образом Джамала похвасталась в Instagram.

Так, исполнительница сменила удлиненное каре на длинные африканские косички.

Кроме того, певица устроила фотосессию в стильном образе - она примерила темные джинсы с дырками на коленях, серую рубашку оверсайз с нашивками и надписями и белые кеды. Дерзкий лук дополнил легкий макяиж с акцентом на глазах.

Дерзко и стильно: Джамала кардинально сменила прическу

По словам Джамалы, на создание такой прически ушло 7 часов, зато ее можно будет носить все лето.

"В любой непонятной ситуации меняй прическу!" – объяснила артистка.

Дерзко и стильно: Джамала кардинально сменила прическуДерзко и стильно: Джамала кардинально сменила прическу

Джамала поразила новым образом - певица сделала африканские косички (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонникам такой эксперимент понравился и они отметили, что такая прическа Джамале очень к лицу.

  • Это же таааак больно
  • Класс. Вам дуже личить!
  • Очень красиво!!! Необычно
  • Огонь
  • Как классно!
  • Какая стильная, хочу такой образ!
  • Ох яка гарна
  • Очень класно. Девчонка
  • Так! Ну дуже вдалий образ!!!
  • Вау, стильно!!!

Напомним, ранее Джамала резко поставила на место недовольных ее формами после вторых родов.

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