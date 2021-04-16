Дерзко и стильно: Джамала кардинально сменила прическу
Известная украинская певица Джамала не боится экспериментов и периодически удивляет поклонников очередными переменами во внешности. Не так давно жгучая брюнетка внезапно предстала с длинными белокурыми локонами - впрочем, то оказался лишь парик. Теперь же артистка действительно кардинально сменила прическу.
Своим новым дерзким образом Джамала похвасталась в Instagram.
Так, исполнительница сменила удлиненное каре на длинные африканские косички.
Кроме того, певица устроила фотосессию в стильном образе - она примерила темные джинсы с дырками на коленях, серую рубашку оверсайз с нашивками и надписями и белые кеды. Дерзкий лук дополнил легкий макяиж с акцентом на глазах.
По словам Джамалы, на создание такой прически ушло 7 часов, зато ее можно будет носить все лето.
"В любой непонятной ситуации меняй прическу!" – объяснила артистка.
Джамала поразила новым образом - певица сделала африканские косички (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонникам такой эксперимент понравился и они отметили, что такая прическа Джамале очень к лицу.
- Это же таааак больно
- Класс. Вам дуже личить!
- Очень красиво!!! Необычно
- Огонь
- Как классно!
- Какая стильная, хочу такой образ!
- Ох яка гарна
- Очень класно. Девчонка
- Так! Ну дуже вдалий образ!!!
- Вау, стильно!!!
Напомним, ранее Джамала резко поставила на место недовольных ее формами после вторых родов.