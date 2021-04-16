Дерзко и стильно: Джамала кардинально сменила прическу

Известная украинская певица Джамала не боится экспериментов и периодически удивляет поклонников очередными переменами во внешности. Не так давно жгучая брюнетка внезапно предстала с длинными белокурыми локонами - впрочем, то оказался лишь парик. Теперь же артистка действительно кардинально сменила прическу.

Так, исполнительница сменила удлиненное каре на длинные африканские косички.

Кроме того, певица устроила фотосессию в стильном образе - она примерила темные джинсы с дырками на коленях, серую рубашку оверсайз с нашивками и надписями и белые кеды. Дерзкий лук дополнил легкий макяиж с акцентом на глазах.

По словам Джамалы, на создание такой прически ушло 7 часов, зато ее можно будет носить все лето.

"В любой непонятной ситуации меняй прическу!" – объяснила артистка.

Джамала поразила новым образом - певица сделала африканские косички (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонникам такой эксперимент понравился и они отметили, что такая прическа Джамале очень к лицу.