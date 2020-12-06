Дети, рожденные в любви: Слава из НеАнгелов растрогала фото с экс-супругом и дочуркой-именинницей

Певица показала кадры с детьми из семейного архива

Слава Каминская из группы НеАнгелы – счастливая мама двух детей-погодок – Леонарда и Лауры. 6 декабря дочка певицы празднует день рождения, и в этом году у нее первый юбилей – пятилетие! Артистка не смогла обойти стороной такое знаменательное событие. Она поделилась в Instagram фото из личного архива с малышкой-именинницей и даже показала видео УЗИ девочки, когда она еще находилась в утробе матери.

На множестве слайдов можно увидеть совсем маленькую Лауру6 вот она позирует с нарядной мамой, веселится в компании папы Эдгара Каминского в забавном костюме аниматора, позирует на руках у братика и т.д.

"Пять лет .Так быстро... Такая взрослая, красивая, хитрая, умная, харизматичная, стеснительная, сентиментальная и мудрая девочка. Люблю безумно! Говорят, ты на меня похожа. И самое большое счастье — это осознавать. Каждый раз, когда смотрю на тебя, понимаю смысл фразы "Дети, рожденные в любви"! Ты и есть ЛЮБОВЬ! Эдгар Каминский, спасибо за дочь. Плюшка, с Днем рождения. Мы с папой сделаем все, чтобы ты была счастлива", - пообещала растроганная Слава.

Слава Каминская показала раритетные фото с экс-супругом и детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Также она показала эксклюзивные снимки, на которых экс-супруг запечатлен с новорожденной Лаурой на руках сразу после ее появления на свет. "Папа, извини", - подписала она трогательный кадр. На другом фото Эдгар держит на руках Леонарда над кроваткой крошки-сестры. "Ну, привет, систер", – с юмором подписала фото Слава.

Слава опубликовала уникальные кадры из личного архива (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, что ранее Эдгар Каминский сделал признание о разводе и отношениях со Славой.