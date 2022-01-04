ru ua
Вт, 04 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как в детстве: Лилия Ребрик показала, как ее семья проводит первые дни нового года

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 14:33
Как в детстве: Лилия Ребрик показала, как ее семья проводит первые дни нового года Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Лилия Ребрик отпраздновала Новый год в кругу семьи - мужа Андрея Дикого и дочерей Дианы и Полины. Конечно, "дикая семейка" не упустила случая устроить атмосферный праздничный фотосет. А вот перые дни нового года они по традиции провели у родителей ведущей.

Уютным семейным снимком в расширенном составе Лилия поделилась в своем Instagram.

На фото все сидят на ковре под наряженной елочкой в домашней одежде. Ребрик и члены ее семьи мило прижались друг к другу и сияют счастливыми улыбками. Конечно же, не забыли и о любимом питомце - ведущая держит собачку Дикси на руках.

В подписи артистка порассуждала о том, чем можно заниматься в первые дни после праздника и рассказала о своих семейных традициях.

Как в детстве: Лилия Ребрик показала, как ее семья проводит первые дни нового года

Лилия Ребрик растрогала уютным семейным снимком, сделанным в гостях у своих родителей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Эти первые дни нового года - самые особенные во всем году! Кто-то ставит жизнь на паузу:

  • отлеживается, ловит кайф от новогодних (или необязательно!) фильмов, пока в бокальчике звенит шампанское;
  • кто-то едет за вдохновением в заснеженные горы и там безумеет от счастья от безумной скорости вниз по горе
  • а кто-то наоборот: ищет уюта на жгучем солнце, когда к морю - рукой подать, а пальцы ног просто тонут в песке!
  • а кто-то в эти дни - вдохновенно работает!
  • Мы же из года в год едем к родителям!" - поделилась Лилия.

По словам теледивы, такие посиделки возвращают ее в детство и дают зарядиться вдохновением.

"Мы ищем и находим свое вдохновение возле родителей, рядом с ними, чтобы как в детстве: безумно ароматно пахнет из кухни, значит, там что-то колдует мама и детям к ней нельзя! Рядом с детьми суетится папа, разворачивают новогодние подарки - их бережно и с любовью положили еще в новогоднюю ночь под елку специально для нас! И этого так не хватает во взрослой озабоченной жизни! Пусть у каждого будет свой уют, свой кайф в эти дни!" - написала Ребрик.

Подписчики актрисы согласились, что это прекрасный вариант для новогодних праздников, и оставили теплые слова в адрес ее семьи.

  • Поліна на дідуся схожа
  • Так люблю за вами спостерігати, ви сім‘я для прикладу. Всього вам найкращого
  • Як я люблю Ваші фото про воз'єднання родини! Всі на них такі щасливі!
  • Це ідеальний варіант
  • Какие же Вы молодцы! Счастья Вам!
  • Гарна родина!!!
  • Неймовірно красиві!!! Ліля, я Вами захоплююся
  • Очень красиво и все такие классные

Напомним, что ранее Лилия Ребрик в золотистом атласном платье показала праздничный образ у елки.

Читайте LITE в Google News
Лилия Ребрик
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дожди и ливни накроют Украину: каким областям больше всего не повезет с погодой
Дожди и ливни накроют Украину: каким областям больше всего не повезет с погодой