Как в детстве: Лилия Ребрик показала, как ее семья проводит первые дни нового года
Лилия Ребрик отпраздновала Новый год в кругу семьи - мужа Андрея Дикого и дочерей Дианы и Полины. Конечно, "дикая семейка" не упустила случая устроить атмосферный праздничный фотосет. А вот перые дни нового года они по традиции провели у родителей ведущей.
Уютным семейным снимком в расширенном составе Лилия поделилась в своем Instagram.
На фото все сидят на ковре под наряженной елочкой в домашней одежде. Ребрик и члены ее семьи мило прижались друг к другу и сияют счастливыми улыбками. Конечно же, не забыли и о любимом питомце - ведущая держит собачку Дикси на руках.
В подписи артистка порассуждала о том, чем можно заниматься в первые дни после праздника и рассказала о своих семейных традициях.
Лилия Ребрик растрогала уютным семейным снимком, сделанным в гостях у своих родителей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Эти первые дни нового года - самые особенные во всем году! Кто-то ставит жизнь на паузу:
- отлеживается, ловит кайф от новогодних (или необязательно!) фильмов, пока в бокальчике звенит шампанское;
- кто-то едет за вдохновением в заснеженные горы и там безумеет от счастья от безумной скорости вниз по горе
- а кто-то наоборот: ищет уюта на жгучем солнце, когда к морю - рукой подать, а пальцы ног просто тонут в песке!
- а кто-то в эти дни - вдохновенно работает!
- Мы же из года в год едем к родителям!" - поделилась Лилия.
По словам теледивы, такие посиделки возвращают ее в детство и дают зарядиться вдохновением.
"Мы ищем и находим свое вдохновение возле родителей, рядом с ними, чтобы как в детстве: безумно ароматно пахнет из кухни, значит, там что-то колдует мама и детям к ней нельзя! Рядом с детьми суетится папа, разворачивают новогодние подарки - их бережно и с любовью положили еще в новогоднюю ночь под елку специально для нас! И этого так не хватает во взрослой озабоченной жизни! Пусть у каждого будет свой уют, свой кайф в эти дни!" - написала Ребрик.
Подписчики актрисы согласились, что это прекрасный вариант для новогодних праздников, и оставили теплые слова в адрес ее семьи.
- Поліна на дідуся схожа
- Так люблю за вами спостерігати, ви сім‘я для прикладу. Всього вам найкращого
- Як я люблю Ваші фото про воз'єднання родини! Всі на них такі щасливі!
- Це ідеальний варіант
- Какие же Вы молодцы! Счастья Вам!
- Гарна родина!!!
- Неймовірно красиві!!! Ліля, я Вами захоплююся
- Очень красиво и все такие классные
Напомним, что ранее Лилия Ребрик в золотистом атласном платье показала праздничный образ у елки.