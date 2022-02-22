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Дева Кассель снялась для Muse Magazine: модель призналась, как на нее повлияли звездные родители

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 11:21
Дева Кассель снялась для Muse Magazine: модель призналась, как на нее повлияли звездные родители Дева Кассель привыкла к модельной работе (фото: instagram.com/devacassel_)
Автор: Татьяна Турчаникова

Дева Кассель, дочь знаменитых актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, уже несколько лет успешно работает моделью.

Девушка появилась в новой фотосессии журнала Muse Magazine и дала искреннее интервью о своих первых шагах в модельном бизнесе, а также, каково это, быть дочерью звездных родителей.

Дева Кассель снялась для Muse Magazine: модель призналась, как на нее повлияли звездные родители
Для новой работы Дева примерила несколько образов (фото: instagram.com/devacassel_)

В беседе с изданием Дева призналась, что познакомилась с модельным миром еще в раннем детстве, когда мама и папа брали ее с собой на работу. Но по-настоящему стала частью этого мира Дева только пару лет назад.

"Во время одного фотопроекта я почувствовала ту самую "искру", тогда я и поняла, что действительно хочу быть частью этого мира".

Дева призналась, что ее семья всегда поддерживала этот выбор, а родители всегда помогали в работе.

Дева Кассель снялась для Muse Magazine: модель призналась, как на нее повлияли звездные родители

Дева Кассель снялась для Muse Magazine: модель призналась, как на нее повлияли звездные родители

Сейчас на счету Девы несколько обложек журналов, участие в рекламной кампании Dolce & Gabbana и выходы на подиум.

Дева Кассель снялась для Muse Magazine: модель призналась, как на нее повлияли звездные родители

Дева Кассель снялась для Muse Magazine: модель призналась, как на нее повлияли звездные родители

Дева гордится талантливыми родителями (фото: instagram.com/devacassel_)

Несмотря на то, что из-за звездных родителей девушка привыкла к папарацци еще с детства, свою личную жизнь она не любит выставлять напоказ.

"С самого детства я видела маму и папу как маму и папу, а не как знаменитостей. Хоть я и восхищаюсь их талантами и горжусь ими, для меня остаются родителями".

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