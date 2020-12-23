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Девочка-подросток: 73-летняя София Ротару поразила помолодевшим видом

Новина українською → Среда 23 декабря 2020 13:02
Девочка-подросток: 73-летняя София Ротару поразила помолодевшим видом София Ротару (фото: facebook.com/sofiarotaru_official)
Автор: Светлана Мащенко

София Ротару, которой в августе исполнилось 73 года, продолжает радовать поклонников неувядающей красотой и цветущим внешним видом. На последнем фото народную артистку даже сравнили с девочкой-подростком.

Кадрами с певицей в Instagram поделился ее 50-летний сын Руслан Евдокименко, который также выглядит очень молодо. Видимо, семейству повезло с генетикой.

"Фото со Звездой!" - лаконично написал Руслан.

Девочка-подросток: 73-летняя София Ротару поразила помолодевшим видом

София Ротару с сыном Русланом Евдокименко (фото: instagram.com/rus_evdokimenko)

Поклонники в комментариях засыпали звезду восторженными комплиментами, и признаниями в самом искреннем обожании.

  • "София Михайловна просто девочка-подросток, сногсшибательна...
  • Какие красивые! Самые лучшие.
  • София Михайловна красавица!
  • Действительно Звезда! Всегда восхищает своим талантом и красотой!
  • Талант, трудолюбие и сильная энергетика помогают Софии Ротару оставаться звездой номер один", - пишут пользователи.

Отметим, что София Михайловна недавно нарвалась на волну хейта из-за очередной поездки в Россию на выступление. Звезда приняла участие в съемках новогодней "Песни года".

Позже поползли слухи, что Ротару вынужденна продать свою роскошную гостиницу-виллу в Крыму, поскольку испытывает ряд финансовых трудностей.

Ранее мы писали также, что внучка Ротару София Евдокименко приехала из Нью-Йорка в Киев на праздники и с мамой и бабушкой прогулялась и пофоткалась в столице.

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