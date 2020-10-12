Девочка выросла: соблазнительная Анна Тринчер показала всю себя в новом видео

Анна Тринчер презентовала откровенный видеоклип "Малиновые волосы"

Кумир всех подростков Украины Анна Тринчер презентовала откровенный видеоклип, который получил очень противоречивые комментарии и отзывы.

Подготовка к съемкам была крайне тщательной, певица готовилась целый месяц и в итоге поразила зрителей собственным талантом и женской привлекательностью.

На видео девушка исполнила кокетливый и довольно соблазнительный танец.

При этом, в кадре Анна сменила несколько нарядов. Сначала была одета в красивый открытый топ голубого цвета. Позже - белый топ с экстравагантными перьями. Потом предстала перед подписчиками в очень коротком розовом топе, а в конце - в сером с полностью оголенной спиной.

Зрители поделились на два лагеря. Одни начали активно хвалить исполнительницу и писать, что клип просто великолепный. В то же время, многим не понравился ролик. В комментариях на YouTube можно прочесть много негативных отзывов. Чаще всего люди возмущаются по поводу того, почему юная исполнительница не покрасила свои волосы в малиновый цвет, ведь песня называется "Малиновые волосы". Многие пользователи пишут, что клип "отвратительный" по сравнению с песней. А также, считают, что сюжет видео никак не связан с текстом песни.

Впрочем, Аня и сама рассказала, что в этом клипе сюжетная линия практически не имеет значения. По словам артистки, ее главной целью было - показать себя с другой стороны.

Ради этого она тренировалась и занималась танцами целый месяц. Благодаря чему удивила всех своей гибкостью, пластичностью и женской харизмой. Тщательно готовилась и съемочная команда: специально для клипа долго искали раритетный автомобиль "Запорожец", покрашенный в золотой цвет. И напоследок, надо отдать должное милым собачкам-далматинцам, которые также приняли участие в съемках.

Смотрите новый клип Анны Тринчер на песню "Малиновые волосы"

У каждого зрителя сложилось собственное мнение: кому-то все понравилось, кто-то посчитал плоды творчества Тринчер "отвратительными". Но своей цели девушка достигла - она показала себя другой, раскрылась с новой стороны. Естественно, не все готовы принять Аню не такой, какой ее привыкли видеть.

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