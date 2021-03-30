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Девочки-зажигалки! Лилия Ребрик вызвала восторг в сети харизматичным танцем доченьки

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 12:52
Девочки-зажигалки! Лилия Ребрик вызвала восторг в сети харизматичным танцем доченьки Лилия Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Старшая дочь Лилии Ребрик, Диана, растет не только серьезной, любознательной и ответственной, но и очень артистичной! Девочка уже снимается в сериалах и участвует в танцевальных конкурсах, ведь занимается в хореографической студии отца Андрея Дикого. Вместе с веселой и энергичной мамой Диана устроила синхронные танцы прямо на улице, сорвав овации поклонников ведущей.

Соответствующее видео Лилия опубликовала в Instagram.

В ролике мама и дочка в удобной одежде и пуховиках двигаются под зажигательный трек и повторяют одинаковые жесты. При этом стоит обратить внимание на живую мимику Дианы и то, с каким задором девочка делает каждое движение. Ролик снят для Tik Tok в характерном для этой соцсети формате.

Поклонники Лилии обратили внимание на сходство мамы и дочки и отметили харизму Дианы и ее артистичность.

  • Ничего себе, у вас дочка такая харизматичная. Круто!
  • Мамина копия
  • Девчонки, вы такие молодцы
  • Доченька невероятная
  • Красавицы
  • Девочки-зажигалочки
  • Классный драйвовый танец получился!
  • Класс! Какие вы позитивные
  • Как хорошо двигается Диана

К слову, именно благодаря настойчивости Дианы "дикая семейка" обзавелась еще одним членом – любимицей Дикси. Песика породы мальтипу девочке презентовала Настя Каменских, ведь ее собачка Мими привела щенков, которых артистка передала в хорошие руки. Диана долго и упорно уговаривала маму завести собаку, но та до последнего сомневалась.

Теперь же Лилия признается, что не представляет своей жизни без пушистой любимицы, с которой сама не прочь поиграть.

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