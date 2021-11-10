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Девушка Бонда: Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халате

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 11:36
Девушка Бонда: Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халате Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не боится экспериментов и частенько поражает поклонников своими перевоплощениями. На этот раз 34-летняя звезда предстала в весьма соблазнительном домашнем образе.

Эффектными снимками Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Никитюк позировала на камеру в атласном черном халате, подчеркнув талию поясом. Волосы ведущей собраны в высокий элегантный хвост и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице модные солнцезащитные очки. Также Леся сделала нежный нюдовый макияж.

Она игриво приоткрыла полы халата, демонстрируя упругое бедро.

"Ужин готов. И я тоже", – загадочно подписала кадры теледива.

Девушка Бонда: Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халатеДевушка Бонда: Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халате

Леся Никитюк взволновала сеть соблазнительными кадрами в халате (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Горячие фото не оставили равнодушными подписчиков Никитюк - среди них оказался и известный ведущий Богдан Юсипчук, которого не на шутку завели снимки с Лесей.

"Только дай знать, где ты находишься. Только дай знать", - шутливо написал он.

Остальные же искупали ведущую в комплиментах и сравнили с девушкой Бонда.

  • Красуня!
  • Дівчина Бонда
  • Шикарная!
  • Красота какая!!!
  • Крута!
  • Неотразимая!!!
  • Не виноватая я!!! Он сам пришел!
  • Вау! Леся, Вы красотка нереальная!
  • Богиня
  • Бейонсе це ти?
  • Боже, какая же ты красивая
  • Вау, это просто бомба

Напомним, ранее Леся Никитюк поразила историей семьи и показала дом, в котором росла.

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