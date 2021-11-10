Девушка Бонда: Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халате

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не боится экспериментов и частенько поражает поклонников своими перевоплощениями. На этот раз 34-летняя звезда предстала в весьма соблазнительном домашнем образе.

Эффектными снимками Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Никитюк позировала на камеру в атласном черном халате, подчеркнув талию поясом. Волосы ведущей собраны в высокий элегантный хвост и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице модные солнцезащитные очки. Также Леся сделала нежный нюдовый макияж.

Она игриво приоткрыла полы халата, демонстрируя упругое бедро.

"Ужин готов. И я тоже", – загадочно подписала кадры теледива.

Леся Никитюк взволновала сеть соблазнительными кадрами в халате (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Горячие фото не оставили равнодушными подписчиков Никитюк - среди них оказался и известный ведущий Богдан Юсипчук, которого не на шутку завели снимки с Лесей.

"Только дай знать, где ты находишься. Только дай знать", - шутливо написал он.

Остальные же искупали ведущую в комплиментах и сравнили с девушкой Бонда.