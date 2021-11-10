Девушка Бонда: Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халате
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не боится экспериментов и частенько поражает поклонников своими перевоплощениями. На этот раз 34-летняя звезда предстала в весьма соблазнительном домашнем образе.
Эффектными снимками Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.
Никитюк позировала на камеру в атласном черном халате, подчеркнув талию поясом. Волосы ведущей собраны в высокий элегантный хвост и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице модные солнцезащитные очки. Также Леся сделала нежный нюдовый макияж.
Она игриво приоткрыла полы халата, демонстрируя упругое бедро.
"Ужин готов. И я тоже", – загадочно подписала кадры теледива.
Леся Никитюк взволновала сеть соблазнительными кадрами в халате (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Горячие фото не оставили равнодушными подписчиков Никитюк - среди них оказался и известный ведущий Богдан Юсипчук, которого не на шутку завели снимки с Лесей.
"Только дай знать, где ты находишься. Только дай знать", - шутливо написал он.
Остальные же искупали ведущую в комплиментах и сравнили с девушкой Бонда.
- Красуня!
- Дівчина Бонда
- Шикарная!
- Красота какая!!!
- Крута!
- Неотразимая!!!
- Не виноватая я!!! Он сам пришел!
- Вау! Леся, Вы красотка нереальная!
- Богиня
- Бейонсе це ти?
- Боже, какая же ты красивая
- Вау, это просто бомба
Напомним, ранее Леся Никитюк поразила историей семьи и показала дом, в котором росла.