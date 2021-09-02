"Девушка на миллион": Никитюк в мини и "змеиных" ботфортах ошеломила стройными формами

Леся Никитюк отметила День знаний по-особому. Пока звезды праздновали начало учебного года, а многие из них отвели своих детей в школу впервые и посадили за парты, волнуясь не меньше, чем сами первоклассники, Леди Ле объявила старт нового съемочного года.

Соотвествующий пост с весьма эффектным фотосопровождением появился на странице Леси в Instagram .

Леди Ле решила сразить поклонников наповал своим эффектным соблазнительным луком. Она надела черную юбку-мини, топ в тон, набросила на верх длинную светлую рубашку и трендовый укороченый темный жакет. Образ Леди Ле дополнила "змеиными" ботфортами. Она гладко уложила волосы и похвасталась ярким броским макияжем с ацентом на глаза. В руках Леся держит бокал с шампанским и разгуливает по просторному и светлому залу.

Леся Никитюк показла соблазнительный многослойный образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Всіх з початком нового знімального року.P.s. Дітки, вчіться гарно. Люблю", - оставила короткое послание телезвезда.

Поклонники неожиданно обнаружили внешнее сходство Леси с Таисией Повалий, а также восхитились ее откровенным и эффектным аутфитом.

Вау, на стиле

Какая вы все-таки красотка

На этих фото на Повалий похожа

Классная учительница

Лесюня, что-то ты оделась в школу не по дресс-коду

Сногсшибательно

Фигурка супер

Вау! Какая я же ты шикарная

Леся , вы как всегда... огонь

Как круто выглядите!

Девушка на миллион

К слову, Леся сообщила, что проснулась в 3 часа ночи, а в 3.45 уже спешила на съемочную площадку нового проекта. Также ведущая призналась, что провела на съемках 13,5 часов.