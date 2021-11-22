"Девушка-огонь": Каменских в кожаном тренче заговорила о сжигающей дотла страсти

Настя Каменских радует поклонников новостями. Недавно певица выпустила новую песню в дуэте с молодым певцом Васей Демчуком - Sorry 2, а также будоражит воображение фанов появлением в неожиданных образах в шоу "Маска" на канале "Украина". Так, певица поучаствовала в записи масштабного концерта "Вечер премьер с Катей Осадчей".

Настя позировала в черном кожаном тренче с оригинальными надписями в стиле граффити. Она подчеркнула талию ремнем и дополнила соблазнительный лук ботфортами на устойчивом каблуке. Волнистые волосы Насти были уложены с эффектом мокрых локонов. Макияж – в естественых тонах.

Настя Каменских в кожаном тренче восхитила соблазнительным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Как же насыщенно прошли съемки "Вечера премьер с Катей Осадчей". А это значит, что в скором времени вы увидите сразу две live премьеры! В одной из них я приглашу вас на виртуальный сеанс в фантастический мир женского подсознания. Номер получился очень красочным и ярким. А второй - очень лиричный, камерный и чувственный. О любви и страсти, которая может сжечь дотла", - заинтрговала Настя.

На сцене она появилась в компании молодого певца Васи Демчука. Вместе с ним звезда спела дуэтом авторскую песню парня - Sorry 2.

Поклонники оценили соблазнительный образ роковой красотки и засыпали ее комплиментами.

Сколько сексуальности и харизмы в этой роскошной женщине

Крутая красотка

Настя, ты красотка, ты богиня, ты госпожа, ты королева

Шикарная

Красотка, девушка-огонь

Бомба

Удивительная

Вы потрясающая и фигура у Вас шикарная

Какая красивая

Красивый макияж

В свою очередь, Вася Демчук опубликовал атмосферное закулисное mood video с записи концерта.