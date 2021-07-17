Девушка с веслом: Настя Каменских покорила сеть ярким фото в бикини
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников жарким кадром из Турции, на котором она позировала в бикини.
Свои морские приключения артистка показала в Instagram.
На снимке Настя запечатлена в ярко-розовом бикини и кепке. Волосы звезды распущены и развеваются на ветру, а на лице нет макияжа.
Певица стоит на коленях на SUP доске, держа в руках весло. Каменских демонстрирует аппетитные формы и неподдельное счастье на лице.
"Морские приключения", - подписала фото исполнительница.
Настя Каменских в розовом бикини поплавала на SUP-борде (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники оценили яркий купальник певицы и ее соблазнительную фигуру.
- Фотка прикольная
- У вас такая фигура, смотрю и глаз не оторвать!!!
- Красивая, купальник супер
- "Пятница" плывет к своему Робинзону...
- Неймовірна краса, дуже гарне море
- Огонь
- Девушка с веслом
- Шикарная
- Настя, красотка
- Красивый купальник
- Бомба
- Секси фигурка
- Яркая девочка
Напомним, ранее Настя Каменских нарвалась на критику из-за провокационных фото в купальнике на яхте.