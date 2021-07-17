Девушка с веслом: Настя Каменских покорила сеть ярким фото в бикини

Украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников жарким кадром из Турции , на котором она позировала в бикини.

Свои морские приключения артистка показала в Instagram.

На снимке Настя запечатлена в ярко-розовом бикини и кепке. Волосы звезды распущены и развеваются на ветру, а на лице нет макияжа.

Певица стоит на коленях на SUP доске, держа в руках весло. Каменских демонстрирует аппетитные формы и неподдельное счастье на лице.

"Морские приключения", - подписала фото исполнительница.

Настя Каменских в розовом бикини поплавала на SUP-борде (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники оценили яркий купальник певицы и ее соблазнительную фигуру.