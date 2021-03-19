Девушка-весна: Катя Осадчая заворожила нежным образом с пикантным декольте
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая заряжает своих подписчиков весенним настроением. Звезда порадовала их новыми фото, на которых примерила нежный и эффектный образ.
Атмосферными кадрами ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Катя позировала в черной юбке и белоснежной блузке с пышными оборками, напоминающими лепестки экзотического цветка. Наряд эффектно оголяет одно плечо и зону декольте знаменитости и подчеркивает ее хрупкость и изящность.
Эффектный лук Осадчая дополнила крупными серьгами и изысканной цепочкой на шее, а также браслетом на руке. Свои светлые локоны она зачесала назад, подчеркнув линию плеч. А макияж в нежных пастельных тонах добавил образу романтичности.
Теледива поинтересовалась у подписчиков, какое у них настроение - весеннее или все еще зимнее.
Катя Осадчая покорила нежным аутфитом (фото: instagram.com/kosadcha)
"Сніг за вікном, весна на календарі, а настрій у всіх різний. Який в вас настрій зима чи весна?" - написала артистка.
Фолловерам очень понравился лук Осадчей и они засыпали ее комплиментами.
- Катю, ти як сонечко
- Катюша, шикарная!
- Ви така гарна, ваше фото асоціюється з весною, а ваш образ з білою та ніжною орхідеєю
- Клас, дуже гарно
- Дуже гарний образ
- Яка ви красуня!
- Ніжна Весна
- Катюша, Ти просто красотка
- Крутий образ
- Конечно весна
- Катя, Вы невероятная!!
Напомним, ранее в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Осадчей с Горбуновым, которые живут по соседству и дружат семьями.
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