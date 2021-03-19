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Девушка-весна: Катя Осадчая заворожила нежным образом с пикантным декольте

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 13:12
Девушка-весна: Катя Осадчая заворожила нежным образом с пикантным декольте Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая заряжает своих подписчиков весенним настроением. Звезда порадовала их новыми фото, на которых примерила нежный и эффектный образ.

Атмосферными кадрами ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Катя позировала в черной юбке и белоснежной блузке с пышными оборками, напоминающими лепестки экзотического цветка. Наряд эффектно оголяет одно плечо и зону декольте знаменитости и подчеркивает ее хрупкость и изящность.

Эффектный лук Осадчая дополнила крупными серьгами и изысканной цепочкой на шее, а также браслетом на руке. Свои светлые локоны она зачесала назад, подчеркнув линию плеч. А макияж в нежных пастельных тонах добавил образу романтичности.

Девушка-весна: Катя Осадчая заворожила нежным образом с пикантным декольте

Теледива поинтересовалась у подписчиков, какое у них настроение - весеннее или все еще зимнее.

Девушка-весна: Катя Осадчая заворожила нежным образом с пикантным декольте

Катя Осадчая покорила нежным аутфитом (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сніг за вікном, весна на календарі, а настрій у всіх різний. Який в вас настрій зима чи весна?" - написала артистка.

Фолловерам очень понравился лук Осадчей и они засыпали ее комплиментами.

  • Катю, ти як сонечко
  • Катюша, шикарная!
  • Ви така гарна, ваше фото асоціюється з весною, а ваш образ з білою та ніжною орхідеєю
  • Клас, дуже гарно
  • Дуже гарний образ
  • Яка ви красуня!
  • Ніжна Весна
  • Катюша, Ти просто красотка
  • Крутий образ
  • Конечно весна
  • Катя, Вы невероятная!!

Напомним, ранее в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Осадчей с Горбуновым, которые живут по соседству и дружат семьями.

Мы также писали, что Катя Осадчая в сочном образе удивила необычным блюдом к Масленице.

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