Девушка-весна: Катя Осадчая заворожила нежным образом с пикантным декольте

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая заряжает своих подписчиков весенним настроением. Звезда порадовала их новыми фото, на которых примерила нежный и эффектный образ.

Атмосферными кадрами ведущая поделилась на своей странице в Instagram .

Катя позировала в черной юбке и белоснежной блузке с пышными оборками, напоминающими лепестки экзотического цветка. Наряд эффектно оголяет одно плечо и зону декольте знаменитости и подчеркивает ее хрупкость и изящность.

Эффектный лук Осадчая дополнила крупными серьгами и изысканной цепочкой на шее, а также браслетом на руке. Свои светлые локоны она зачесала назад, подчеркнув линию плеч. А макияж в нежных пастельных тонах добавил образу романтичности.

Теледива поинтересовалась у подписчиков, какое у них настроение - весеннее или все еще зимнее.

Катя Осадчая покорила нежным аутфитом (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сніг за вікном, весна на календарі, а настрій у всіх різний. Який в вас настрій зима чи весна?" - написала артистка.

Фолловерам очень понравился лук Осадчей и они засыпали ее комплиментами.