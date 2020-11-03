Дикая дружная семейка: Лилия Ребрик поделилась трогательным личным видео с дочками и мужем

Ведущая поделилась полезным рецептом

Лилия Ребрик - из тех людей, которые успевают все: карьера, семья, поддержание красоты... Недавно ведущая рассказала фанатам, как приготовить вкусный салат из очень необычного для такого блюда ингредиента. Для Лилии делиться своими фирменными рецептами - не в новинку, ведь звезда привыкла кормить такую большую семью!

На этот раз в своем микроблоге ведущая не просто поделилась рецептом, а еще и показала, как они вместе с дочками готовят. Девочки активно помогают маме месить тесто: Диана и Полина не стоят на месте ни секунды, как и их вечно занятая мама. Итог - румяное печенье и счастливые лица дикой семейки. Кстати, на последнем кадре, когда печенье готово, уже появился и отец семейства Андрей Дикий.

Лилия Ребрик показала, как развлекается дома (видео: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Інколи мені здається, що це реальний ритм мого життя #колимамавдома

Мій директ просто вибухнув і це так приємно! Дякую вам! Тому неділя завершується ще одним рецептом добре знайомого пісочного печива. Бо ж смачного багато не буває! Як робимо його ми:

неповна пачка масла або маргарину (я люблю на маслі), я беру масло кімнатної температури,

2 стакани борошна, масло нарізаємо прямо шматками і розтираємо долонями, поки за відчуттям тісто не вийде, як пісок.

Власне, оце найголовніше у приготуванні: дітям це страшенно подобається! Ніякий дорогий кінетичний пісок і в порівнянні не йде! Мої дівчата від цього просто кайфують!

Далі - розтираємо два жовтка з неповним стаканом цукру і все поєднуємо. Додаємо соду, гашену оцетом, і досипаємо борошно. Так, щоб тісто не прилипало до рук.

Розкатуємо нетонким пластом і робимо формочками фігури, які душі заманеться! В мене дівчата обожнюють сердечки, квіточки, пташок, хлопцям можна і машинки, і ніндзя, коротше, як там уже фантазія розгуляється!

Відправляємо на пергаменті у духовку 170 градусів на 20 хвилин. І вуаля - смакота до чаю готова і час #покимамавдома витрачений недаремно!" - написала Лилия под своим постом.

Напомним, что Лилия Ребрик продемонстрировала идеальную фигуру в спортивном костюме.