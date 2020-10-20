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Дикая кошечка: Кайли Дженнер в леопардовых колготках похвасталась пышными формами

Новина українською → Вторник 20 октября 2020 12:28
Дикая кошечка: Кайли Дженнер в леопардовых колготках похвасталась пышными формами Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда презентует новую коллекцию

Кайли Дженнер не может жить без провокаций. В этот раз девушка, которая сама рекламирует собственные коллекции косметики, подготовила для фанатов настоящую бомбу. Она предстала в образе знойной блондинки, одетой в леопардовые колготки, а также бюстгальтер. Дополняют образ босоножки на шпильках, пышная укладка, а также яркий макияж. В подписи звезда пояснила, что эта коллекция для нее особенная, и она очень взволнована. А фанаты просто засыпали звезду комментариями.

Дикая кошечка: Кайли Дженнер в леопардовых колготках похвасталась пышными формамиДикая кошечка: Кайли Дженнер в леопардовых колготках похвасталась пышными формамиКайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Королева", "Богиня", "Ты лучшая", "Не могу дождаться", "Королева", "Как можно быть такой красивой", "Горячо", – пишут они. К слову, Кайли вновь примерила новую прическу – в последнее время она была шатенкой с золотистыми прядями.

Дикая кошечка: Кайли Дженнер в леопардовых колготках похвасталась пышными формами

Сторми часто позирует для мамы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Ранее девушка показала новое фото своей 2-летней дочери Сторми. Мама сняла свою любимую дочь со спины. Одета девочка в брюки с крупными нашивками в виде крестов и серый свитшот. Девочка всегда вызывает у фанатов прилив теплых чувств, и в этот раз все повторилось. Подписчики Кайли поставили фото более 5 миллионов лайков. И написали более 15 тысяч комментариев.

К слову, ранее мы писали, что Кайли воссоединилась с отцом Сторми – рэпером Трэвисом Скоттом. По крайней мере, об этом можно судить по общим жарким фото, которые Дженнер показала недавно.

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