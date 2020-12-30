Я дикая: Оля Полякова с дочками оторвалась на полную в самом центре Киева

Оля Полякова в новогоднюю ночь будет работать, а вот предпраздничные дни она проводит в семейном кругу и наслаждается обществом дочек Маши и Алисы – у девочек сейчас каникулы, а это значит, что они могут весело провести время со звездной мамой.

Так, Оля вместе с детьми отправилась в самое сердце Киева – знаменитый столичный ЦУМ. Она с удовольствием побродила по магазинам и показала ассортимент новогодних товаров. Свое времяпровождение с девочками певица показала в разделе сторис Instagram.

Артистка посетила кинотеатр, правда, в маленьком зале Оля, Маша и Алиса были одни. Восторгу певицы не было предела.

Вначале она решила заинтриговать поклонников, показав удобные кожаные сидения, похожие на самолетные, и заявила, что летит на Мальдивы. Позже – внесла ясность.

Оля Полякова выбралась с дочками в столичный ЦУМ

"Во всем кинотеатре мы одни с девчонками. Круто! Как классно. Мы лежим в кинотеатре, у нас здесь беспроводная зарядка. Я дикая, я негде не была, ничего не видела, я все это время работала. Прямо даже жалко себя!" - эмоционально высказалась Оля.

Недавно Оля Полякова поделилась рождественской фотооткрыткой с дочками Машей и Алисой. Снимок вышел по-праздничному атмосферным и душевным. А вот Маша же поделилась редким семейным фото с мамой, сестрой и отцом – бизнесменом Вадимом Поляковым. Мужчина в соцсетях появляется крайне редко и избегает публичности.