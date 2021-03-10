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Дикий восторг: жена Остапчука похвасталась подарком от любимого

Новина українською → Среда 10 марта 2021 11:46
Дикий восторг: жена Остапчука похвасталась подарком от любимого Владимир Остапчук с женой Кристиной (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

Украинский шоумен Владимир Остапчук, который недавно подвергся критике в сети за то, что съездил на отдых в Буковель без жены, снова отправился в небольшой отпуск - на этот раз с избранницей. В качестве подарка любимой на 8 марта ведущий отвез ее на пару дней в Одессу.

В своем Instagram Кристина Горняк поделилась яркими фото и призналась, что Владимир исполнил ее давнюю мечту - поплавать с дельфинами.

Для этого пара специально поселилась в отеле у моря, где есть такая возможность. Однако в последний момент девушка немного испугалась и в итоге плавать с животными не стала, однако с удовольствием гладила их и даже покормила.

Кристина поблагодарила мужа за такой прекрасный подарок, который сделал ее счастливой.

"Все случилось не так, как планировалось, я чуть-чуть расстроилась, но не менее счастлива! Была у меня мечта поплавать с дельфинами, и так как мой Вова знал о ней, спланировал для нас два прекрасных дня в Одессе на праздник 8 марта. Благодарю. Спонтанные поездки - это наше общее увлечение! Сели в самолёт, час и мы на месте. Для проживания мы выбрали один отель, ведь эти милые дельфины проживают именно там. Отель на берегу моря, что может быть лучше?!! Кайф", - поделилась эмоциями девушка.

На фото Кристина в слитном сиреневом купальнике и ее супруг в плавках позируют среди нескольких дельфинов, а также осторожно гладят одного из них. Она также зашла по пояс в воду, чтобы покормить малыша дельфина.

Дикий восторг: жена Остапчука похвасталась подарком от любимого

"И вот, настал час купания, зайдя в дельфинарий меня охватил страх. Я хотела, но боялась. В итоге все что я смогла - это гладить их, разговаривать с ними, и стоя по пояс в водичке кормить двух малышек, которым всего по три годика. Но даже это привело меня в дикий восторг. И знаете что??? Я обязательно вернусь летом и точно уже поплаваю и потанцую с ними! Они невероятно милые и добрые! я стала на шаг ближе к мечте!" - рассказала Горняк.

Дикий восторг: жена Остапчука похвасталась подарком от любимого

Владимир Остапчук подарил жене Кристине Горняк поездку в Одессу к дельфинам на 8 марта (фото: instagram.com/kristygor)

При этом жена Остапчука отключила возможность комментировать публикацию - вероятно, опасаясь негатива в свою сторону со стороны защитников животных и противников содержания дельфинов в неволе.

Напомним, ранее Владимир Остапчук потроллил сеть "беременным" фото жены с отдыха на Мальдивах.

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