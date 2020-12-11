Дима Коляденко сделал откровенное личное признание: это было ужасно

Дима Коляденко стал жертвой мошенников. Преступники украли его личную страницу в Instagram, где на протяжение трех лет шоумен публиковал свои личные фото и видео.

О том, как певец и ведущий программы "Зіркоманія", где он будет рассказывать культурные и гламурные сенсации из реальной и онлайн жизни известных людей, пережил кражу, сам же артист рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Я пожалуй последним зарегистрировался в Instagram и то, по просьбе своего сына – Филиппа Коляденко. Это было ровно три года назад. "Пап, ты есть в Instagram? Как это нет, обязательно тебе нужно иметь официальную страницу!" И тогда я открыл свою страничку. За это время я насобирал больше тридцати тысяч подписчиков. Пару недель назад мне начали поступать странные смс, я думал, это спам. Мол, я, Дима Коляденко, поздравляю людей, которые выиграли iPhone 12, и моя фотография на этих смс поздравительных. Я так понял, что смс были из другой страны", - рассказал Дима.

Интересно, что сообщения сразу начали попадать в его основную почту, без возможности "принять".

"Как вообще так можно было – я не понимаю. В итоге на следующий день я зашел в Instagram, а писем этих было очень много – буквально тысячи. Они все появлялись и появлялись. Дальше я не мог зайти даже на страничку, открыть свой аккаунт. Как я понял – кто-то взломал мои пароли и просто удалил мою страницу. Это было ужасно, такое ощущение, что меня обворовали. Это был мой архив, часть моей жизни, почти семейный альбом. Все-таки три года я выкладывал фотографии, видео, очень искренне, я делился своими эмоциями, добром. Много переписок и писем от поклонниц, к которым я утратил доступ. Но я уже завел новую страничку (kolyadenkodima_official), подписывайтесь", –обратился Коляденко к украинцам.

После этого харизматичный шоумен обращался к друзьям – компьютерным гуру и они ему ответили, что в последнее время очень много случаев взломов личных аккаунтов - не только звезд, но и обыкновенных людей.

"Я знаю, что взламывали Барака Обаму, Илона Маска и еще многих. Мне говорили, что взломали жену Сергея Бабкина – Снежану. И она очень переживала… Я для себя решил – если меня взломают еще раз, то я удалюсь со всех социальных сетей и буду прекрасно проводить время: читать книги, смотреть телевизор, слушать музыку, готовить ужин и радоваться. Но все же я верю, что больше не произойдет взлома", – резюмировал Коляденко.

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