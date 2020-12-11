ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дима Коляденко сделал откровенное личное признание: это было ужасно

Новина українською → Пятница 11 декабря 2020 18:48
Дима Коляденко сделал откровенное личное признание: это было ужасно Дима Коляденко (фото: Master Management)
Автор: Светлана Мащенко

Дима Коляденко стал жертвой мошенников. Преступники украли его личную страницу в Instagram, где на протяжение трех лет шоумен публиковал свои личные фото и видео.

О том, как певец и ведущий программы "Зіркоманія", где он будет рассказывать культурные и гламурные сенсации из реальной и онлайн жизни известных людей, пережил кражу, сам же артист рассказал в комментарии РБК-Украина.

"Я пожалуй последним зарегистрировался в Instagram и то, по просьбе своего сына – Филиппа Коляденко. Это было ровно три года назад. "Пап, ты есть в Instagram? Как это нет, обязательно тебе нужно иметь официальную страницу!" И тогда я открыл свою страничку. За это время я насобирал больше тридцати тысяч подписчиков. Пару недель назад мне начали поступать странные смс, я думал, это спам. Мол, я, Дима Коляденко, поздравляю людей, которые выиграли iPhone 12, и моя фотография на этих смс поздравительных. Я так понял, что смс были из другой страны", - рассказал Дима.

Интересно, что сообщения сразу начали попадать в его основную почту, без возможности "принять".

"Как вообще так можно было – я не понимаю. В итоге на следующий день я зашел в Instagram, а писем этих было очень много – буквально тысячи. Они все появлялись и появлялись. Дальше я не мог зайти даже на страничку, открыть свой аккаунт. Как я понял – кто-то взломал мои пароли и просто удалил мою страницу. Это было ужасно, такое ощущение, что меня обворовали. Это был мой архив, часть моей жизни, почти семейный альбом. Все-таки три года я выкладывал фотографии, видео, очень искренне, я делился своими эмоциями, добром. Много переписок и писем от поклонниц, к которым я утратил доступ. Но я уже завел новую страничку (kolyadenkodima_official), подписывайтесь", –обратился Коляденко к украинцам.

После этого харизматичный шоумен обращался к друзьям – компьютерным гуру и они ему ответили, что в последнее время очень много случаев взломов личных аккаунтов - не только звезд, но и обыкновенных людей.

"Я знаю, что взламывали Барака Обаму, Илона Маска и еще многих. Мне говорили, что взломали жену Сергея Бабкина – Снежану. И она очень переживала… Я для себя решил – если меня взломают еще раз, то я удалюсь со всех социальных сетей и буду прекрасно проводить время: читать книги, смотреть телевизор, слушать музыку, готовить ужин и радоваться. Но все же я верю, что больше не произойдет взлома", – резюмировал Коляденко.

Дима Коляденко спел хит Ирины Билык "Фарби"

Ранее мы писали, что экс-супруг Билык раскрыл подробности отношений с ней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Дмитрий Коляденко
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики сегодня трижды нарушали перемирие, силы ООС не отвечали
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Боевики сегодня трижды нарушали перемирие, силы ООС не отвечали