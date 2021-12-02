Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете и до сих пор надеется услышать "да"

Популярный шоумен Дима Коляденко с нетерпением ждет наступления Нового года и рождественских праздников, ведь, по его мнению, - это время чудес и реализации желаний. Более того, для него - это период сюрпризов и подарков, которые он обожает дарить.

"Я столько лет дарил Ире Билык обручальные кольца именно в новогоднюю ночь! Она их брала, а замуж не выходила. Именно в праздничный вечер, за полчаса до боя курантов, я ее вел то на балкон, то в туалет, дарил кольцо и звал замуж", - делится Дима.

Дима Коляденко и Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

По словам шоумена, ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, чтобы только успеть сделать это в праздничную ночь.

"Да, в туалете! Она смеялась, а я нормально объяснял - мы же были на корпоративах, где много фанатов, и надо было спросить наедине. Вот, жду ответ 15 лет!" - рассказал артист.

Дима Коляденко и Ирина Билык (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

И так было много лет подряд, даже финансовый вопрос не мог остановить певца.

"Я не жлоб и никогда не считаю потраченное! Чаще всего я даже не спрашиваю цены, если мне нравится - покупаю. Считаю, если очень хочется, надо брать и радоваться этому. Более того, я никогда ничего не забирал обратно - это все для нее было куплено, все для тебя, Ирина!" - с улыбкой поделился Коляденко.

Дима Коляденко и Ирина Билык (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)