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Длинные перчатки и пеньюар с перьями: дочь Брежневой соблазнила образом из культового фильма

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 14:57
Длинные перчатки и пеньюар с перьями: дочь Брежневой соблазнила образом из культового фильма Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Соня нарядилась на Хэллоуин в соблазнительный наряд

Старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман, не слишком жалует соцсети. Девушка периодически балует подписиков в Instagram своими эффектными фото, а они, в свою оччередь, отмечают, что она как две капли воды похожа на звездную маму. Хэллоуин стал отличным поводом опубликовать новый контент, поэтому Соня решила показать, в каком образе и с кем она отмечала праздник.

Девушка надела розовое платье-пеньюар с перьевыми вставками на груди и бархатные нежно-розовые перчатки в тон наряду. Так она повторила образ фембота из культового комедийного фильма о шпионе Остине Пауэрсе. К слову, два года назад в похожем наряде разгуливала Кендалл Дженнер.

Макияж Сони был сделан также в розовых тонах. Волосы уложены в незатейливую прическу, на шее – жемчуг и серьги-кольца в ушах.

Длинные перчатки и пеньюар с перьями: дочь Брежневой соблазнила образом из культового фильма

Длинные перчатки и пеньюар с перьями: дочь Брежневой соблазнила образом из культового фильма

Длинные перчатки и пеньюар с перьями: дочь Брежневой соблазнила образом из культового фильма

Соня Киперман предстала в образе из легаендарной шпионской комедии (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня сделала серию селфи и получила массу комплиментов от фолловеров.

  • У меня нет слов, напомнили мне Монро
  • Совсем взрослая
  • Красивая девушка
  • Розовый ей к лиц
  • Шикарная
  • Королева
  • Wow красотка

Подруга Сони по имени Алекса разместила совместное фото с девушкой – они позировали в похожих нарядах и копировали идентичные образы.

Длинные перчатки и пеньюар с перьями: дочь Брежневой соблазнила образом из культового фильма

Соня с подругой превратились в соблазнительных фемботов (фото: instagram.com/alexxajennings)

"Вы не сможете оказать нам сопротивление, мистер Пауэрс", - игриво подписала фото автор.

Длинные перчатки и пеньюар с перьями: дочь Брежневой соблазнила образом из культового фильма

Соблазнительные фемботы из фильма об Остине Пауэрес (instagram.com/alexxajennings)

Напомним, что ранее Соня Киперман показала фигуру в бикини.

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