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Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: "как тройняшки"

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 09:36
Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: "как тройняшки" Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)
Автор: Марина Настевич

Ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал своих младших брата и сестру. Двойняшки Ангелина и Николай 17 ноября празднуют день рождения - им исполнилось по 32 года.

В честь памятной даты Дмитрий поделился в Instagram подборкой фото с близкими людьми, а также вспомнил историю из детства.

Телеведущий трогательно поблагодарил родителей за лучший подарок в жизни и показал милое архивное фото с братом и сестрой.

Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: &quot;как тройняшки&quot;Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: &quot;как тройняшки&quot;

По словам Комарова, он сразу знал, что их будет двое.

Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: &quot;как тройняшки&quot;Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: &quot;как тройняшки&quot;Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: &quot;как тройняшки&quot;

Дмитрий Комаров покорил милыми кадрами с братом и сестрой (фото: instagram.com/komarovmir)

"С днем рождения, мои родные двойняшки. Люблю вас. Брат и сестра - мои лучшие друзья. Спасибо маме с папой за их лучший подарок. Причём, я сам этот подарок просил, в свои 6 лет выпрашивая "блатика и сестличку" ("р" тогда ещё не выговаривал). И несмотря на то, что УЗИ в 1989 почему-то показало одного ребенка, я продолжал говорить всем вокруг, что у меня будет братик и сестричка. Так и получилось. Сестра старше брата на 10 минут. Цените своих родных и близких. Семья - самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами", - посвятил родным душевные слова Дмитрий.

Подписчики ведущего присоединились к поздравлениям в комментариях и отметили, что они все очень похожи между собой - ну просто как тройняшки.

  • Как же вы все похожи
  • Вы как тройняшки
  • Последнее фото просто "вишенка" в карусели фото... милота
  • Какие вы классные
  • Какая классная фотка детская! Видно, какие вы дружные! Здорово
  • Вы не двойняшки, вы тройняшки
  • Прям клоны
  • Так похожи... и такие все классные
  • Как похожи все трое
  • Безумно милые и очень похожи
  • Как вы похожи, такое чувство что тройняшки
  • Как вы с братом очень похожи.... Особенно взгляд
  • Спершу здалося, що ви "трійняшки"

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров с красавицей-женой устроили романтику на "украинских Мальдивах".

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