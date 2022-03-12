Дмитрий Нагиев попрощался с россиянами: "мы воевали сами с собой"

Красноречивое видео он опубликовал в своем Instagram - на платформе, которая уже вскоре не будет доступной для жителей РФ.

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?" - написал Нагиев.

Отметим, что на черно-белом видео актер бреет свою лысину под песню группы Аквариум и Бориса Гребенщикова "Поезд в огне". А именно под строчки:

...По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой...

Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть,

Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть,

А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой,

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.

Этот поезд в огне и нам не на что больше жать,

Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать...

Кстати, накануне нападения России на Украину актер в своем Instagram написал ироничный пост про Путина.

"Привет, тихони. Еще больше распирает от нашего величия. Как говорил мой дед: "А никого не смущает танк в нашей свингерской компании?" Давайте хоть за руки возьмемся, и будем смотреть, как оно безумствует", - написал Нагиев.

Не только Нагиев прощается с россиянами

Если со слов Дмитрия не совсем понятно - прощается он с россиянами только в соцсети, или же шоумен покидает загибающуюся от санкций РФ, то популярный артист FACE прямо заявил, что уезжает из России и не собирается возвращаться в эту страну.

FACE в своем Instagram-аккаунте с почти двумя миллионами подписчиков удалил все предыдущие посты, оставив лишь три - в поддержку Украины.

Он также сказал, что его "как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже".

"Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Почему? Потому что меня и моих близких выжили: выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды, и выжил наш народ, которому абсолютно пох*й на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом", - написал музыкант.

Рэпер FACE (фото: instagram.com/facepublicenemy)