Дочь Брежневой похвасталась фигурой в коротких шортиках и предалась ностальгии
Старшая дочь еры Брежневой. 20-летняя Соня Киперман живет и учится в США, со своей семьей воочию она видится не часто, но это всегда превращается в большой праздник для всех. Как, например, на день рождения Сони, когда в этом году вместе с мамой, сестрами и тетями она отправилась в Дубае, где встретила круглую дату в шумной женской компании. Девушка периодически балует подписчиков в соцсети эффектными фото, правда, делает это нечасто.
Так, Соня показала в Instagram Stories ностальгические кадры из Испании.
Девушка позирует на фоне живописных горных массивов и моря в лифе от белого купальника и коротких кокетливых шортиках с рюшами. На одном из кадров она расположила среди скал и набросила на плечи рубашку. С кем и когда она отдыхала в Испании, Соня не сообщала.
Соня показала фигуру на фоне морских пейзажей (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
К слову, ее звездная мама Вера Брежнева посещала Испанию весной. Она стала одной из ведущих проекта "Орел и Решка". Тогда же Вера сообщила, что в аэропорту ее задержала полиция, но детали происшествия не разглашала. К слову, соведущей экс-солистки "ВИА Гры" стала Верка Сердючка с мамой, которым досталась золотая карта.
У Брежневой и Меладзе имеется большой дом в Италии, куда часто съезжается вся большая семья звездной пары.
Напомним, что ранее Соня Киперман опубликовала откровенные фото в кружевном белье и мужской рубашке, но спустя пару часов удалила их, заменив на уютный семейный снимок с мамой и сестрой.