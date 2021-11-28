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Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"

Новина українською →
Воскресенье 28 ноября 2021 15:52
Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет" Мария Кравец (фото: instagram.com/maarriill)
Автор: Марина Настевич

Старшая дочь юмористки Елены Кравец, 18-летняя Мария уже несколько лет живет отдельно от родителей. Девушка решилась на кардинальную смену имиджа и показала поклонникам результат.

Снимками с новой прической она поделилась в Instagram.

Недавно Маша перекрасилась в черный цвет и сделала себе пирсинг в носу. Однако на этом она не остановилась и продолжила эксперименты с внешностью.

Девушка посетила салон красоты в столице, где попросила мастера сделать ей трендовую в этом году рваную стрижку, а также челку - в точности такую же, как у звездной мамы Елены Кравец.

Кравец-младшая сделала несколько портретных фото, на которых запечатлена в красной рубашке. Волосы она собрала в хвост и демонстрировала свою модную челку со всех сторон.

Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: &quot;очень идет&quot;Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: &quot;очень идет&quot;Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: &quot;очень идет&quot;Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: &quot;очень идет&quot;

Дочь Елены Кравец Маша похвасталась новой трендовой прической с челкой (фото: instagram.com/maarriill)

"Абсолютно новая", - подписала снимки Мария.

Подписчики принялись обсуждать новую прическу девушки - большинство отметили, что челка ей очень идет.

  • Ай какая
  • красотка такая
  • Красивая
  • Шик
  • Очаровательная
  • Ну неймовірно красива
  • Машуня, с чёлкой просто бомбезно!!! Идеал
  • Нереальная крашиха
  • Стиль просто ааа
  • Как всегда очаровательно
  • Нереально
  • Очень идёт!
  • Челка так идет
  • Тебе идёт такая причёска

Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Кравец с бокалом в руках вместе с мамой оторвалась под хит Ротару.

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