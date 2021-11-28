Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"
Старшая дочь юмористки Елены Кравец, 18-летняя Мария уже несколько лет живет отдельно от родителей. Девушка решилась на кардинальную смену имиджа и показала поклонникам результат.
Снимками с новой прической она поделилась в Instagram.
Недавно Маша перекрасилась в черный цвет и сделала себе пирсинг в носу. Однако на этом она не остановилась и продолжила эксперименты с внешностью.
Девушка посетила салон красоты в столице, где попросила мастера сделать ей трендовую в этом году рваную стрижку, а также челку - в точности такую же, как у звездной мамы Елены Кравец.
Кравец-младшая сделала несколько портретных фото, на которых запечатлена в красной рубашке. Волосы она собрала в хвост и демонстрировала свою модную челку со всех сторон.
Дочь Елены Кравец Маша похвасталась новой трендовой прической с челкой (фото: instagram.com/maarriill)
"Абсолютно новая", - подписала снимки Мария.
Подписчики принялись обсуждать новую прическу девушки - большинство отметили, что челка ей очень идет.
- Ай какая
- красотка такая
- Красивая
- Шик
- Очаровательная
- Ну неймовірно красива
- Машуня, с чёлкой просто бомбезно!!! Идеал
- Нереальная крашиха
- Стиль просто ааа
- Как всегда очаровательно
- Нереально
- Очень идёт!
- Челка так идет
- Тебе идёт такая причёска
Ранее мы писали, что 18-летняя дочь Кравец с бокалом в руках вместе с мамой оторвалась под хит Ротару.