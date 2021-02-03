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Дочь Ольги Сумской восхитила сеть стройной фигурой в кожаном мини-платье: она точно недавно родила?

Новина українською → Среда 03 февраля 2021 09:49
Дочь Ольги Сумской восхитила сеть стройной фигурой в кожаном мини-платье: она точно недавно родила? Антонина Паперная (instagram.com/tony__pepper/)
Автор: Lite

Украинская актриса Ольга Сумская недавно, не сдерживая эмоций, призналась, что дала недостаточно любви своей старшей дочери Антонине Паперной, когда та была маленькой.

Актриса даже всплакнула прямо перед камерой, рассказывая о потерянном времени, которое уже не вернуть.

Но сейчас у Антонины все хорошо: она сама уже дважды мама - и чувствует себя прекрасно. А еще она постоянно восхищает сеть тем, как можно выглядеть, имея двух малышей.

Так, Антонина, которая в прошлом году стала мамой во второй раз, запостила снимки в коротком кожаном платье: высокие сапоги, яркий макияж и вызывающий взгляд - Паперная сразила своих фолловеров красотой.

Дочь Ольги Сумской восхитила сеть стройной фигурой в кожаном мини-платье: она точно недавно родила?

Антонина Паперная (фото: instagram.com/tony__pepper/)

Поклонники знаменитости не удержались от комплиментов: всего несколько месяцев назад Антонина стала мамой, а сейчас позирует в шикарном мини-платье - и выглядит просто невероятно!

  • Красавица, как мамочка
  • Секси-Тоня
  • Вау!
  • Фотки - огонь!
  • О боже, как круто

Напомним, недавно Ольга Сумская показала, как выглядит ее младшая дочь: Ольга шокировала фанатов селфи с Анной Борисюк - копия папы!

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