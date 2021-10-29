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Дочь Оли Поляковой дала резкий отпор хейтерам: вам лечиться надо

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 13:32
Дочь Оли Поляковой дала резкий отпор хейтерам: вам лечиться надо Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Styler

16-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша активно ведет свой блог и поет в собственной рок-группе. Из-за эпатажных выходок девушка частенько подвергается критике в сети, однако звездная мама всегда на ее стороне, да и сама юная блогерша может постоять за себя.

На своей странице в Instagram Мария дала резкий ответ хейтерам и завистникам, которым не понравилось откровенное видео на ее странице.

Несколько дней назад она выложила видеоролик, в котором предстала в одном только бюстгальтере и джинсах и с высунутым языком, после чего на девушку обрушилась волна критики. Ее осуждали за вседозволенность, дерзость и бунтарство.

Учитывая, что тем видео Маша пыталась поднять важную тему любви к себе и поддержать девушек, что стесняются своего тела, ее рассердила такая реакция, и она решила отреагировать.

Рыжеволосая красотка опубликовала яркое фото с распущенными волосами, сделанное на Сицилии, где они сейчас отдыхают с мамой.

Дочь Оли Поляковой дала резкий отпор хейтерам: вам лечиться надо

16-летняя Маша Полякова резко отреагировала на критику в сети (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Полякова-младшая резко обратилась к критикам, используя при этом нецензурную лексику.

"Меня удивляют завистливые люди с опущенной самооценкой, выставила я себя красивой и поддержала девушек, так подумайте или пройдите мимо, если вам не нравится. Но нет, люди умудряются высосать из пальца какой-то бред. Извиняюсь за слова "с х**ли вы к языку при****ись, вы его только в по*но видели, тогда вам лечиться надо"’. Просто любите себя и тогда вас полюбят другие", - написала Маша.

Большинство подписчиков поддержали девушку и оставили слова одобрения, а также восхитились красотой и цветом волос юной бунтарки.

  • Зайка, ты как солнышко
  • цей колір волосся виглядає на тобі чудово
  • Ти крута, так тримати. Всі прям такі святі, то хай не дивляться на язик, тож ніхто не заставляє. Машуня, ти супер
  • Машуль, ты суперовая, неординарная, естественная! Мне безумно нравится твой цвет волос! Обожаю рыженьких. Живи и радуйся жизни!
  • Золоті слова сонечко
  • Маша, ты просто the best
  • Дуже крута з таким кольором волосся
  • Они так не могут поступать - свободно, вот и бесятся! Жги Маша!
  • Да, верно, полюби себя, и главное - найди себя, начни уважать как себя, так и других...
  • Машенька, очень красивая

Ранее мы писали, что старшая дочь Оли Поляковой Маша попала в клинику и всерьез встревожила своих поклонников публикацией видео из палаты на больничной койке. При этом причину девушка предпочла не раскрывать.

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