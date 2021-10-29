Дочь Оли Поляковой дала резкий отпор хейтерам: вам лечиться надо
16-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша активно ведет свой блог и поет в собственной рок-группе. Из-за эпатажных выходок девушка частенько подвергается критике в сети, однако звездная мама всегда на ее стороне, да и сама юная блогерша может постоять за себя.
На своей странице в Instagram Мария дала резкий ответ хейтерам и завистникам, которым не понравилось откровенное видео на ее странице.
Несколько дней назад она выложила видеоролик, в котором предстала в одном только бюстгальтере и джинсах и с высунутым языком, после чего на девушку обрушилась волна критики. Ее осуждали за вседозволенность, дерзость и бунтарство.
Учитывая, что тем видео Маша пыталась поднять важную тему любви к себе и поддержать девушек, что стесняются своего тела, ее рассердила такая реакция, и она решила отреагировать.
Рыжеволосая красотка опубликовала яркое фото с распущенными волосами, сделанное на Сицилии, где они сейчас отдыхают с мамой.
16-летняя Маша Полякова резко отреагировала на критику в сети (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Полякова-младшая резко обратилась к критикам, используя при этом нецензурную лексику.
"Меня удивляют завистливые люди с опущенной самооценкой, выставила я себя красивой и поддержала девушек, так подумайте или пройдите мимо, если вам не нравится. Но нет, люди умудряются высосать из пальца какой-то бред. Извиняюсь за слова "с х**ли вы к языку при****ись, вы его только в по*но видели, тогда вам лечиться надо"’. Просто любите себя и тогда вас полюбят другие", - написала Маша.
Большинство подписчиков поддержали девушку и оставили слова одобрения, а также восхитились красотой и цветом волос юной бунтарки.
- Зайка, ты как солнышко
- цей колір волосся виглядає на тобі чудово
- Ти крута, так тримати. Всі прям такі святі, то хай не дивляться на язик, тож ніхто не заставляє. Машуня, ти супер
- Машуль, ты суперовая, неординарная, естественная! Мне безумно нравится твой цвет волос! Обожаю рыженьких. Живи и радуйся жизни!
- Золоті слова сонечко
- Маша, ты просто the best
- Дуже крута з таким кольором волосся
- Они так не могут поступать - свободно, вот и бесятся! Жги Маша!
- Да, верно, полюби себя, и главное - найди себя, начни уважать как себя, так и других...
- Машенька, очень красивая
Ранее мы писали, что старшая дочь Оли Поляковой Маша попала в клинику и всерьез встревожила своих поклонников публикацией видео из палаты на больничной койке. При этом причину девушка предпочла не раскрывать.