Дочь Оли Поляковой удивила образом эльфийки: оценили не все

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша активно ведет свой блог и не боится экспериментов со внешностью. На этот раз девушка поразила подписчиков сказочным образом эльфийки с длинными ушами.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram .

Юная блогер предстала перед камерой в total black образе - мини-платье с открыми плечами, длинном плаще, портупее и лакированнх ботинках.

А изюминкой необычного образа стала прическа из множества тонких косичек и длинные эльфийские уши. Также Маша надела темные ретро очки.

"Лично я себя уже не представляю без эльфийских ушек, а вы когда-то вживались в свой образ настолько?" - призналась Полякова под фото.

Маша Полякова появилась в образе эльфийки с длинными ушами (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Реакция поклонников была неоднозначной - некоторым такой образ понравилсся, однако было и немало негативных комментариев. Юзеры посчитали, что такой образ не соответствует возрасту девушки, и называли такое перевоплощение специфическим.