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Дочь Поляковой в бикини нарвалась на критику, ее бабушка ответила: будет таранька

Новина українською → Среда 24 марта 2021 14:37
Дочь Поляковой в бикини нарвалась на критику, ее бабушка ответила: будет таранька Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Оля Полякова с дочкой Машей отдыхают в жаркой стране и наслаждается праздным пляжным релаксом. Они выгуливают стильные купальники и устраивают зрелищные фото- и видеосеты. Так,16-летняя дочь звезды не удержалась и показала снимки, сделанные на пирсе, попутно продемонстрировав свою фигуру.

Фотосессия девушки в бикини появилась на ее страничке в Instagram.

Маша демонстрирует свою фигуру с различных ракурсов. На ней – черный бикини с плавками высокой посадки. Она спрятала глаза от ярких лучей за солнечными очками, мокрые волосы ниспадают до талии – видимо, пофотографироваться в свое удовольствие девушка решила после заплыва в море.

"Немного фоточек с пляжа, какая вам больше нравиться?" - поинтересовалась девушка.

Дочь Поляковой в бикини нарвалась на критику, ее бабушка ответила: будет таранька

Дочь Поляковой в бикини нарвалась на критику, ее бабушка ответила: будет таранька

Дочь Поляковой в бикини нарвалась на критику, ее бабушка ответила: будет таранька

Маша показала фигуру в бикини (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Один из комментариев был в качестве обращения к Маше: "Похудеть нужно!". Также критики заподозрили девушку в фотошопе. За нее вступилась ее бабушка Светлана: "Ни в коем случае. Она космическая красавица. И именно в таком весе. Худеть нельзя, будет таранька, это уже не модно".

Дочь Поляковой в бикини нарвалась на критику, ее бабушка ответила: будет таранька

Скриншот

Было немало и тех, кто поддержал и похвалил Машу.

  • Все фото супер
  • Красотка
  • Все очень красивые
  • Везде красивая
  • Красотулька
  • Машуня, ты просто супер

Судя по всему, Оля отдыхает с семьей в компании друга и продюсера Михаила Ясинского и его жены и дочек, ведь Маша показала, как позирует в купальнике вместе с дочкой Ясинского – Ренатой.

Напомним, что недавно Маша попала в стационар с аппендицитом. Девочка пробыла в больнице пару дней и обескуражила сеть видео танцев с капельницей.

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