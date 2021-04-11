ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дочь Поляковой рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых забросила любимое занятие

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 19:52
Дочь Поляковой рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых забросила любимое занятие Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Маша Полякова не любит сидеть на месте. Девушка отличается любознательностью и активной жизненной позицией. Во время локдауна она наравне с мамой занимается спортом и выполняет комплекс упражнений для красивой фигуры и подтянутого тела. Кроме того, Маша с детства уверенно сидит в седле, но в прошлом году упала с лошади, чем всерьез напугала звездную маму Олю Полякову. Девушка вернулась к занятиям конным спортом, но сообщила о пережитой проблеме со здоровьем.

Она запостила в Instagram фото с лошадью. Маша держит животное за поводья и посылает в камеру воздушный поцелуй.

"Из-за проблем со спиной очень долго не ездила верхом, и вот я на коне. Я очень рада этому", - сообщила девушка и поинтересовалась, занимались ли ее подписчики верховой ездой.

"Умничка и красавица", - подбодрила Машу в комментариях ее бабушка Светлана.

Дочь Поляковой рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых забросила любимое занятие

Маша вновь вернулась к конному спорту (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Очень красивая", "Копия мамы", "У тебя есть твой личный любимый конь?" – интересовались подписчики, ведь на территории загородного дома Оли Поляковой имеется конюшня.

Напомним, что ранее Маша Полякова нарвалась на критику в сети из-за фото в центре Киева. На снимках девушка показывает неприличный жест, что вызвало шквал осуждения в ее адрес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Маша Полякова
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вербное воскресенье 2021: когда будем праздновать, важнейшие традиции и запреты
Вербное воскресенье 2021: когда будем праздновать, важнейшие традиции и запреты