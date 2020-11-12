Дочь Поляковой сверкнула кружевным бельем во время модельного фотосета

Девушка позировала в черном пальто и красном белье

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова, давно решила, что свяжет свою жизнь с шоу-бизнесом и выберет творческую профессию. Девушка всерьез увлекается моделингом и даже неоднократно ездила в модельный лагерь. Также она участвует в профессиональных фотосетах и несколько раз выходила на подиум. Девушка периодически публикует стильные снимки на странице в Instagram. На этот раз она показала одновременно эффектные и несколько пикантные кадры.

На фото Маша элегантно позирует в черном шерстяном пальто и красном кружевном нижнем белье. Макияж сделан с акцентом на губы – красная помада приглушенного оттенка. На верхнем веке – аккуратная размашистая стрелка.

"Как вы думаете, девушка должна себя занижать и свои преимущества, или подносить и преувеличивать их?" - озадачила подписчиков вопросом дочь певицы.

Маша Полякова снялась в атмосферном фотосете (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники начли активно обсуждать затронутую Машей тему и не скупились на комплименты для девушки.

Красотка

Красивая и яркая

Супер красотка

Шикарная

Львица

Первое фото драйвовое и лирическое в одночасье

Не знаю что по тексту, но ты божественна, девочка!

Красотка, похожа на маму

Какая красивая! Просто куколка

Нереально красивая!

Напомним, что ранее Машу Полякову в романтичном белом наряде сравнили с диснеевской принцессой.