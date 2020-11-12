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Дочь Поляковой сверкнула кружевным бельем во время модельного фотосета

Новина українською → Четверг 12 ноября 2020 14:57
Дочь Поляковой сверкнула кружевным бельем во время модельного фотосета Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Девушка позировала в черном пальто и красном белье

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова, давно решила, что свяжет свою жизнь с шоу-бизнесом и выберет творческую профессию. Девушка всерьез увлекается моделингом и даже неоднократно ездила в модельный лагерь. Также она участвует в профессиональных фотосетах и несколько раз выходила на подиум. Девушка периодически публикует стильные снимки на странице в Instagram. На этот раз она показала одновременно эффектные и несколько пикантные кадры.

На фото Маша элегантно позирует в черном шерстяном пальто и красном кружевном нижнем белье. Макияж сделан с акцентом на губы – красная помада приглушенного оттенка. На верхнем веке – аккуратная размашистая стрелка.

"Как вы думаете, девушка должна себя занижать и свои преимущества, или подносить и преувеличивать их?" - озадачила подписчиков вопросом дочь певицы.

Дочь Поляковой сверкнула кружевным бельем во время модельного фотосета

Дочь Поляковой сверкнула кружевным бельем во время модельного фотосета

Дочь Поляковой сверкнула кружевным бельем во время модельного фотосета

Маша Полякова снялась в атмосферном фотосете (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники начли активно обсуждать затронутую Машей тему и не скупились на комплименты для девушки.

  • Красотка
  • Красивая и яркая
  • Супер красотка
  • Шикарная
  • Львица
  • Первое фото драйвовое и лирическое в одночасье
  • Не знаю что по тексту, но ты божественна, девочка!
  • Красотка, похожа на маму
  • Какая красивая! Просто куколка
  • Нереально красивая!

Напомним, что ранее Машу Полякову в романтичном белом наряде сравнили с диснеевской принцессой.

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